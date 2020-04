Inzercia

Dnes o 15:37 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Chcete, aby vaše rifle vyzerali stále ako nové? Vyskúšajte toto

Rifľové nohavice sú obľúbeným kúskom šatníka nejednej dámy alebo pána. Určite aj vy máte svoje obľúbené, však? Už s vám niekedy stalo, že po vytiahnutí z práčky zostali akési podivné? Stratili svoj tvar či farbu? Zrejme ste to spôsobili nesprávnym praním. Poďme sa preto pozrieť na to, ako prať rifle tak, aby vám vydržali čo najdlhšie.

Rifle z lacnejšieho denimu

Aj vy možno patríte medzi ľudí, ktorí nevidia na praní riflí nič náročné. Veď napokon, stačí ich vložiť do práčky, pridať prášok a aviváž a tá všetku tú robotu urobí za vás, je tak? Nie je to tak celkom pravda. Pranie poškodzuje istým spôsobom každé oblečenie a rifle samozrejme nie sú výnimkou. Preto sa ich snažte prať vždy až po niekoľkých noseniach. Toto pravidlo si berte o to viac k srdcu, ak doma vlastníte rifle z lacného denimu, prípadne tie svetlé farby.

Všeobecne platí, že každý kúsok oblečenia, ktorý doma vlastníte, by ste mali prať podľa návodu na štítku. Lacnejší alebo svetlý denim sa odporúča prať na nízkej teplote, ideálne pri 30 ° C a v šetrnom programe. Pri praní vždy používajte len kvalitné pracie prostriedky na farebnú bielizeň. Zabudnite aj na používanie aviváží, ktoré vlákna riflí poškodzujú ešte viac. Mnohé moderné práčky navyše disponujú pracím programom na pranie riflí, ktorým je tento cyklus plne prispôsobený.

Rifle zo surového denimu

Máte doma rifle zo surového denimu? Že neviete, ktoré to sú? Sú to tie, ktoré výrobca po farbení neprali, netrhali alebo nesušili, a práve preto sú tvrdé a púšťajú farbu. Skrátka sú surové. Tento typ riflí väčšinou vydrží 2-3 sezóny, preto by ste sa mali o ne zodpovedne starať. Vedeli ste napríklad, že rifle zo surového denimu sa odporúča prať až 6 mesiacov po zakúpení a je potrebné ich pravidelne nosiť? Presne tak. Čím dlhšie ich budete nosiť a čím menej ich budete prať, tým budú vyzerať lepšie. Prať by ste ich preto mali až pri prvých známkach opotrebovania. V prípade, že je vyperiete príliš skoro, indigo, ktorým sú rifle zafarbené, sa rozleje rovnomerne po celých nohaviciach, dôsledkom čoho stratí svoj charakteristický vzhľad.

Ako však udržať rifle čo najdlhšie čisté? Riešenie je jednoduché. Ak máte pocit, že vám páchnu, dajte ich vyvetrať na vzduch. Zápachu sa rifle rýchlo zbavia aj tak, že ich položíte na teplý radiátor a použiť môžete aj mráz spôsobom, že ich raz za čas vložíte do mrazničky, vďaka čomu spoľahlivo zabijete aj baktérie a plesne.

V prípade, že si rifle ušpiníte, pokúste sa ich vyčistiť lokálne. Použiť možno napríklad vatový tampón a prací prášok, ak je to potrebné, stavte na ručné pranie. Majte na mysli, že najlepší prací prostriedok, ktorý môžete zvoliť, je práve ten na farebnú bielizeň. Rifle po vyčistení v žiadnom prípade nežmýkajte, dajte ich medzi dva uteráky, zrolujte a svojou váhou tlačte na ne tak, aby ste ich zbavili prebytočnej vody.

Obnosené rifle

Ako sme spomenuli, príliš časté pranie riflí nie je veľmi dobré. Situácia je o to horšie, ak sú tmavomodrej alebo čiernej farby. Ak je však napriek tomu potrebujete vyprať, pred praním ich obráťte naopak, vďaka čomu im pomôžete zachovať ich pôvodnú farbu čo najdlhšie. Perte ich pri teplote 30 stupňov ideálne bez aviváže a využívajte iba kvalitné pracie prostriedky, ktoré chránia sýtosť farieb.

Ďalšie triky, ako prať rifle:

nikdy spolu naraz neperte svetlé a tmavé rifle

spolu s rifľami nikdy neperte príliš veľa bielizne

nepoužívajte iné pracie prostriedky než tie na farebnú bielizeň

nežmýkajte ich

nepoužívajte sušičku

rifle nežehlite

Aj sušenie riflí má svoje pravidlá

Ako prať denim, sme si povedali, na záver si povieme ešte pár pravidiel ohľadom jeho čistenie. Rifle totiž nikdy nesušte na priamom slnku, mohlo by totiž vyblednúť. Ak ich potrebujete vložiť do sušičky, navoľte si režim s nízkou teplotou, ešte vlhké ich vyberte, narovnajte na vešiak a nechajte voľne vyschnúť.