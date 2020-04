TASR

Trump: Čína môže čeliť následkom za pandémiu nového koronavírusu

Americký prezident Donald Trump . — Foto: TASR/AP

Washington 19. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Čína by mala čeliť následkom, ak bola „vedome zodpovedná“ za vypuknutie pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.

„Ak to bola chyba, chyba je chyba. Ale ak bola (Čína) vedome zodpovedná, áno, myslím si, že by to určite malo mať následky,“ povedal Trump novinárom.

Trump a jeho poradcovia ostro kritizovali Peking za nedostatočnú transparentnosť po vypuknutí nákazy v stredočínskom meste Wu-chan koncom minulého roka.

Trump v sobotu opäť spochybnil počet obetí koronavírusu v Číne, ktorý Peking v piatok revidoval na 3699, čo je o 1290 viac ako doteraz uvádzal. Už v piatok Trump tvrdil, že skutočný počet úmrtí v Číne je „oveľa vyšší“a „oveľa vyšší než v USA“.