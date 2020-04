TASR

Dnes o 15:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Talianská futbalová federácia plánuje opätovné spustenie Serie A koncom mája

Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina vyvinul tlak na vládu v Ríme v súvislosti s možným opätovným spustením sezóny Serie A.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Rím 18. apríla (TASR) - Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina vyvinul tlak na vládu v Ríme v súvislosti s možným opätovným spustením sezóny Serie A. Najvyššiu taliansku súťaž museli v marci prerušiť pre koronavírusovú krízu a Gravina si želá, aby sa v ročníku pokračovalo koncom mája.

Podľa plánu by pred opätovným spustením Serie A museli byť všetci hráči tri týždne v karanténe v športových centrách, kde by ich pravidelne testovali na ochorenie COVID-19. V nich by trénovali individuálne i v malých skupinách. Serie A by dohrali iba na štadiónoch v strednom a južnom Taliansku, ktoré nie sú až také zasiahnuté ako regióny na severe krajiny. Ak by sa situácia normalizovala, zápasy by mohli pokračovať aj v severnom Taliansku.

„Môžeme začať znova hrať v období medzi koncom mája a začiatkom júna. Pevne dúfam, že každý klub bude môcť hrať na vlastnom štadióne. Ak nie, budeme hľadať alternatívne riešenia,“ uviedol Gravina v rozhovore pre denník La Gazzetta dello Sport.

FIGC spolupracuje s vedeckým výborom na vytvorení protokolu, ktorý by hráči a tréneri mali dodržiavať. Už v najbližších dňoch by mali kluby nájsť vhodné zariadenia, kde môžu futbalisti absolvovať karanténu. Taliansko patrí s vyše 172.000 infikovanými osobami a viac ako 22.700 úmrtiami na ochorenie COVID-19 medzi najviac postihnuté krajiny na svete.