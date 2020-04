Tieto veci by ste mali v záujme svojho zdravia z vašej domácnosti okamžite vyhodiť

Dobré noviny

V našich domácnostiach sa nachádzajú predmety, ktoré by sme však mali radšej vyhodiť.

Ani staré maskary u vás doma nemajú čo robiť. — Foto: Wikipedia/Maria Morri

BRATISLAVA 18. apríla - Jarné upratovanie je v plnom prúde a asi každý z nás má chuť svoju domácnosť tak nejako oživiť, pripraviť na farebnejšie ročné obdobia a najmä zbaviť zbytočností. Poradíme vám, ktorých vecí by ste sa mali v záujme svojho zdravia a zachovania si čistej, organizovanej domácnosti radšej zbaviť.

Staré plastové nádoby na jedlo

Skontrolujte všetky plastové nádoby na jedlo, ktoré doma máte, a tie, na ktorých nájdete označenie „7“ alebo „PC“ (skratka pre polykarbonáty) nekompromisne vyhoďte. Táto značka totiž znamená, že nádoby obsahujú nebezpečné BPA (bisfenol A) látky, ktoré majú negatívne vplyvy na zdravie človeka, a to vo viacerých oblastiach. Skontrolovať môžete aj ostatné plastové výrobky, ktoré používate na prípravu, uskladnenie alebo konzumáciu jedál (plastové príbory a taniere, dojčenské fľašky a pod.).

Zbaviť by ste sa mali aj takých dóz, ktoré sú už značne poškodené, majú veľa rýh, v ktorých sa môžu usádzať zvyšky jedla, ale aj také, ktoré sa už olupujú a ich plastové čiastočky by sa mohli uvoľňovať do potravín.

Ak ale nemusíte, radšej nepoužívajte plastové nádoby vôbec a skúste ich nahradiť sklenenými. Používaním v mikrovlnnej rúre sa totiž z plastových dóz uvoľňuje množstvo škodlivých látok.

Staré bežecké topánky

Bežecké topánky sú špeciálne uspôsobené pre beh, ale častým používaním sa, samozrejme, rýchlo opotrebujú. Postupne sú stále menej schopné zmierniť náraz vzniknutý dopadom nohy na zem, a tak sú svaly, kĺby a šľachy viac zaťažené a zvyšuje sa riziko úrazu. Podľa fyziológa Jasona Karpa z North Shore University Hospital by sa mala bežecká obuv vymeniť po každých 500 až 600 kilometroch. Pre bežcov, ktorí absolvujú približne 50 kilometrov týždenne, je to teda zhruba každé tri mesiace. Ak bežíte len príležitostne, vymeňte svoje topánky zhruba po pol roku, alebo keď bude zjavné ich opotrebenie.

Rozstrapatené zubné kefky

Keď sa začne vaša zubná kefka rozstrapkávať, znamená to, že je opotrebovaná a čistenie zubov so zničenou kefkou sa stáva neefektívne. Pri pravidelnom čistení zubov (každý deň ráno a večer), sa kefka začne opotrebovávať približne po dvoch mesiacoch, takže najneskôr po troch mesiacoch vám odporúčame svoju kefku vymeniť.

Zubnú kefku by sme si mali meniť približne každé tri mesiace. Foto: Pexels

Oblečenie, ktoré už nenosíte

Skúste nahliadnuť do vášho šatníka. Koľko vecí ste za posledný rok či dva vôbec nemali na sebe? Možno ich je viac, ako si v skutočnosti myslíte. Mnoho ľudí, ktorým sa podarilo schudnúť, si zvykne odkladať staré oblečenie pre prípad, že by znova pribrali. Samozrejme, platí to aj naopak. Uvedomte si, že uchovávať tieto veci je úplne zbytočné. Nielenže rýchlo vyjdu z módy a zaberajú vám v skrini kopu miesta, ale sú aj vynikajúcim úkrytom pre mole, roztoče a ďalšie živočíchy, ktoré by ste vo vašom šatníku určite chovať nechceli.

Stará maskara

Všetka dekoratívna kozmetika, vrátane maskary, môže obsahovať veľa nečistôt a zárodkov mikroorganizmov. Zakaždým, keď maskaru použijete, nanášate si na mihalnice aj tieto zárodky. Keď ju potom zasa zatvoríte, zanesiete do nej všetky nečistoty z vonkajšieho prostredia. Baktérie sa v nej potom veľmi rýchlo rozmnožujú a ak sa vám dostanú do očí, môže to byť naozaj nebezpečné. Nie nadarmo je na obaloch kozmetických výrobkov uvedený aj dátum ich spotreby. A hoci na niektorých prípravkoch nájdete informáciu o trvanlivosti až do jedného roka, tie, ktoré používate na oči vám odporúčame vymeniť už po troch mesiacoch.

Staré puzdro na kontaktné šošovky

Aj v tomto prípade hovoríme o riziku zanesenia nečistôt do očí. Používanie špinavého puzdra na kontaktné šošovky je jedným z hlavných dôvodov vzniku infekcií, ktoré vás môžu v tom najhoršom prípade aj pripraviť o zrak. Nezabudnite teda na pravidelnú výmenu roztoku a na čistenie. Približne po každých troch až piatich mesiacoch, by ste mali svoje puzdro na kontaktné šošovky vymeniť.

Staré koreniny

Koreniny, ktoré vo vašej špajze stoja už nejaký ten rok, vám síce zrejme nespôsobia žiadne zdravotné problémy, ale ani neochutia vaše jedlá, pretože z nich už vyprchali všetky dôležité látky. Prečo by ste ich teda mali zbytočne skladovať?

Opaľovací krém po exspirácii

Chemické látky opaľovacích krémov, ktoré majú nás majú chrániť pred UV žiarením, sa po čase rozpadnú a stratia svoju účinnosť. Ani opaľovací krém s faktorom 50 vás teda neochráni, ak je hoci len pár mesiacov po záruke. Ak sa v lete až tak často neopaľujete, kupujte si radšej menšie balenie, aby ste nemuseli drahé krémy zbytočne vyhadzovať.

Starý lesk na pery

Čokoľvek, čo sa používa na pery alebo ich okolie, má tendenciu zhromažďovať v sebe množstvo baktérií. Tým sa veľmi dobre darí vo vlhkom prostredí, akým je napríklad tuba s leskom na pery. Ak máte na perách malú ranu a nanesiete si na ňu starý lesk plný baktérií, zvyšujete tým pravdepodobnosť vzniku nejakej infekcie. Žiadny lesk by ste teda nemali uchovávať a používať dlhšie ako šesť mesiacov po jeho otvorení.

Nie nadarmo má aj kozmetika svoj dátum spotreby. Starú by sme mali nekompromisne povyhadzovať. Foto: Pexels

Okrem starého lesku či rúžu na pery, by sme sa mali zbaviť aj kozmetiky, ktorá je otvorená a dlho leží na poličke. Platí to pre kozmetiku dekoratívnu aj pleťovú, žiletky aj krémy. Aj kozmetika aj žiletky majú svoje dátumy spotreby a pri prexpirovanom používaní vám môže táto kozmetika len ublížiť.

Roztiahnuté podprsenky

Kedy ste si naposledy kúpili kvalitnú podprsenku? Možno si to ani neuvedomujete, ale podprsenky sa každodenným nosením a praním veľmi rýchlo natiahnutú a čím menej pevné sú, tým menej plnia svoj účel. Pevná podprsenka je lepšou podporou pre vaše prsia, a tak pomáha znížiť záťaž na chrbát. „Kvalitná podprsenka tiež môže spomaliť proces starnutia prsného tkaniva,“ tvrdí doktorka Kristi Funk z kliniky Pink Lotus Breast Center.

Použité špongie na riad

Štúdie dokazujú, že kuchynské špongie patria medzi jedny z najznečistenejších vecí v domácnosti. Niektorí odborníci radia tieto hubky pred každým použitím zohriať v mikrovlnnej rúre, čím sa aspoň čiastočne zahubia baktérie, ktoré sa v nich nachádzajú. Iní však odporúčajú zbaviť sa špongií úplne a používať namiesto nich špeciálne handričky na riad. Ak použijete špongiu napríklad na čistenie mäsovej šťavy, ktorá môže obsahovať množstvo škodlivých mikroorganizmov, baktérie sa v jej vlhkom prostredí pri izbovej teplote veľmi rýchlo rozmnožia. Potom ich, samozrejme, prenášate na všetky umývané riady. Avšak handrička je tenšia ako špongia, a preto schne oveľa rýchlejšie, čo spomaľuje aj rast baktérií.

Plastové lopáriky

Krájanie potravín na lopárikoch vytvára na ich povrchoch ryhy, ktoré sú viditeľné už po pár použitiach. Akonáhle sa dostanú do týchto rýh baktérie, začnú sa tam množiť a je veľmi ťažké sa ich zbaviť. Doktor Michael P. Doyle z Centra pre bezpečnosť potravín (Center for Food Safety) odporúča používať radšej drevené lopáre, ktoré obsahujú prirodzene antimikrobiálne živice. To znamená, že ak sa aj baktérie do zárezov dreveného lopára dostanú, neprežijú tam. Používanie dreveného lopára je teda určite bezpečnejšie ako používanie plastového.

Urobte si doma raz za čas veľké upratovanie a nebojte sa vyhodiť všetky staré, špinavé a dávno nepoužívané veci. Nemusí vám ich byť ľúto. Myslite na to, že už viac nebudú ohrozovať vaše zdravie.

Nepotrebné dokumenty a staré papiere

Urobte si poriadok vo svojich zásuvkách a roztrieďte si všetky papiere. Napríklad rôzne doklady o zaplatení účtov, doklady o zaplatení paušálu by si ľudia mali odkladať vo vlastnom záujme. Ak by im náhodou prišla upomienka od dodávateľskej organizácie, že za spomínané služby nezaplatili, rýchlo môžu dôkazy predložiť. Bežnému občanovi stačí ak si tieto doklady bude udržiavať tri roky.