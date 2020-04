TASR

Dnes o 09:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Komajota zahrá online koncert na podporu kultúry

Prešovská kapela Komajota mala v týchto dňoch tráviť čas so svojimi fanúšikmi na klubovom turné k 15. výročiu vzniku kapely.

Kapela Komajota. — Foto: Facebook/ Komajota

Bratislava 17. apríla (TASR) - Prešovská kapela Komajota mala v týchto dňoch tráviť čas so svojimi fanúšikmi na klubovom turné k 15. výročiu vzniku kapely. Namiesto toho bude tento víkend vysielať online koncert zo „skladu hudby“ v prešovskom Stromoradí.

Koncert sa uskutoční v rámci iniciatívy Aby kultúra žila, ktorá pomáha umelcom v núdzi výzvou na dobrovoľné príspevky. „Výťažok sa rozdeľuje medzi umelcov, ktorí potrebujú priamu finančnú pomoc v čase karantény," TASR o tom za iniciatívu informovala Daniela Grečnerová.

Komajota odohrá koncert v profesionálnom prostredí klubu Stromoradie. „Bude moderovaný, v nadväznosti na koncert Kataríny Málikovej. Ten sa pod rovnakou hlavičkou uskutočnil minulý víkend v bratislavskej Cvernovke,“​ poznamenala k podujatiu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. apríla. Koncert sa začne o 20.00 h, záujemcovia si ho môžu pozrieť na facebookovej stránke kapely.

S online prostredím má Komajota dlhoročné skúsenosti, či už v rámci vysielania relácie Svetlá hodinka, kde dávala priestor hlavne neznámym kapelám, alebo keď streamovala celý proces nahrávania albumu Priame prenosy, ktorý vznikal v štyroch rôznych slovenských štúdiách.

„Turné je zatiaľ preložené. Uvidíme, čo sa udeje na jeseň, ale určite to nechceme rušiť, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Je to veľmi pekné výročie a naozaj sme sa veľmi tešili na tieto koncerty. Už sme aj skúšali, pripravili nový program, tak si to chceme dať v premiére na jeseň, lebo by to bola škoda mat rok ticha. To by bolo úplne šialené,“ priznáva spevák Martin Husovský.

Kapela ponúkne hodinu hudby a príde aj na skladby, ktoré nikdy nehrávali naživo alebo len veľmi zriedka. „Náš koncert bude moderovať Peter Kovo Kovalčík, vďaka čomu budeme mať aspoň nejaký kontakt s publikom. Bude to taká príjemná hodinka čistého hrania, plus sa to natiahne o krátke rozhovory,“ pozýva spevák k sledovaniu netradičného streamu.