Celebrity na čele s DiCapriom robia zbierku pre znevýhodnených počas koronakrízy

Herci Leonardo DiCaprio a Robert De Niro ponúkajú spoluúčinkovanie vo svojom pripravovanom filme výmenou za príspevok do výzvy #AllInChallenge.

Na snímke herec Leonardo DiCaprio — Foto: TASR/AP

Los Angeles 17. apríla (TASR) - Herci Leonardo DiCaprio a Robert De Niro ponúkajú spoluúčinkovanie vo svojom pripravovanom filme výmenou za príspevok do výzvy #AllInChallenge, ktorou sa známi ľudia počas epidémie koronavírusu snažia vyzbierať finančné dary na pomoc znevýhodneným alebo ohrozeným skupinám obyvateľstva.

Informoval o tom spravodajský web BBC. Organizátori zbierky All In Challenge si dali za cieľ získať od darcov 100 miliónov dolárov určených na jedlo pre deti, seniorov a ľudí bojujúcich proti epidémii v prvej línii, a to prostredníctvom dobročinných organizácií Meals on Wheels, No Kid Hungry či America‘s Food Fund.

Zbierka sa rozbehla v utorok, odkedy sa vyzbieralo už 5,6 milióna dolárov. Obaja herci budú hrať vo filme Killers of the Flower Moon, ktorý je jedným z najočakávanejších v budúcom roku. Film režírovaný Martinom Scorsesem vychádza z knihy o sérii vrážd, ktoré v 20. rokoch 20. storočia zasiahli indiánsky kmeň v Oklahome. Vraždy boli spáchané, keď sa na území kmeňa objavili náleziská ropy.

„Ak ste si niekedy kládli otázku, aké to je pracovať s veľkým Martinom Scorsesem, tu je vaša šanca,“ uviedol DiCaprio vo videu, ktoré sa na jeho konte na sociálnej sieti Instagram objavilo túto stredu. O tom, ktorý z darcov sa stane vo filme jeho kolegom, rozhodne losovanie.

Motiváciu v podobe osobného kontaktu alebo programu pre vyžrebovaného prisľúbili aj moderátorka Ellen DeGeneres, herci a speváci Kevin Hart, Justin Timberlake, Justin Bieber a mnoho ďalších hviezd zo sveta šoubiznisu či športu.

Spevák Bieber sľubuje, že jedného vyžrebovaného darcu svojím lietadlom prevezie do svojho domu - po skončení koronavírusových obmedzení - zaspieva mu tam svoj hit z roku 2009 One Less Lonely Girl.

Hart ponúkol rolu vo svojom pripravovanom filme, zatiaľ čo Timberlake a Bill Murray ponúkajú víťazovi možnosť zahrať si s nimi golf. Ich herecký kolega Matthew McConaughey pozve vyžrebovaného darcu, aby spolu s ním v jeho privátnom boxe v Texase sledoval zápas amerického futbalu.

Moderátorka DeGeneres a jej partnerka, herečka Portia de Rossi, chcú do zbierky venovať milión dolárov a vyžrebovanému donorovi ponúknu účinkovanie v jednom z pokračovaní Elleninej talkšou.