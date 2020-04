Michaela Mäsiarová

Učiteľ denne prejde viac ako 8 kilometrov, aby zadarmo priniesol jedlo svojim chudobnejším žiakom

Brit Zane Powels prejde každý deň poriadnu diaľku, aby svojim študentom priniesol zdravé jedlo.

Britský učiteľ je miestnych hrdinom. — Foto: Twitter/Daily Mirror, Pixabay/RitaE

GRIMSBY 19. apríla - Učiteľ zo základnej školy v britskom meste Grimsby prejde denne viac ako 8 kilometrov, aby nakŕmil svojich 78 študentov zo sociálne slabších rodín. 47- ročný oddaný učiteľ Zane Powels musel v polovici marca zanechať učenie, podobne ako jeho mnohí iní kolegova po celom svete. Svojich študentov však nenechal na holičkách. Predsavzal si, že denne venuje viac ako dve hodiny 78 študentom z tých najchudobnejších pomerov. A tak im každý deň svojpomocne nosí čerstvé a zdravé jedlo.

Ako píše portál The Epoch Times, bývalý vojak vždy tieto obedy položí pred dvere a zazvoní na zvonček. Zo štartovacej rovinky tak odchádza so zhruba 18 kilogramovým nákladom.

Vo svojej aktivite jednoznačne vidí zmysel a práve zabezpečenie obedov pre slabších je pre neho spôsob, ako priložiť ruku k dielu – postarať sa o dodržiavanie sociálneho dištancu, zabezpečenie imunity študentov a v neposlednom rade, ako fitnes nadšenca, ho každodenná 8-kilometrová prechádzka aj veľmi baví.

Powles plánuje pokračovať vo svojej každodennej donáškovej službe, kým to bude potrebné a umožnia mu to vlastné zdroje financií: „Je to spôsob, vďaka ktorému tieto deti dostanú aspoň jedno slušné jedlo,“ povedal učiteľ pre britský denník The Sun.