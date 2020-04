Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Rita Wilson o víruse: S Tomom sme mali šťastie, že sme mali vírus naraz. Dokonale sme chápali, čo ten druhý potrebuje

Tom Hanks o ich zdravotnom stave informoval na sociálnej sieti. Po niekoľkých týždňoch prehovorili o koronavíruse na verejnosti.

Na archívnej snímke z 9. februára 2020 Tom Hanks a Rita Wilsonová prichádzajú na udeľovanie filmových cien Oscar v Los Angeles. — Foto: TASR / AP

LOS ANGELES 18. apríla - Tom Hanks mal miernejšie príznaky ako jeho manželka. Rita sa cítila slabá a mala takú zimnicu, ako nikdy predtým. Obaja sú však v dnešných dňoch v poriadku, informoval portál CNN s odvolaním na CBS This Morning.

Informovali o svojom zdravotnom stave

Americký herec publikoval 12. marca fotku, na ktorej sa nachádza gumená rukavica odhodená v odpadkovom koši. „Ahojte priatelia, Rita a ja sme v Austrálii. Cítili sme sa trochu unavení, akoby sme mali nádchu a bolesti tela. Aby sme postupovali správne, ako je teraz vo svete potrebné, nechali sme sa otestovať na koronavírus a testy nám vyšli pozitívne,“ napísal 63-ročný Tom Hanks v príspevku na Instagrame.

Ako vírus dostali, je stále záhadou

Hanks a jeho manželka prvý raz pocítili príznaky ochorenia deviateho marca, pričom hneď na druhý deň boli otestovaní. Test potvrdil nákazu novým koronavírusom. Predpokladá sa, že ho obaja manželia dostali od tej istej osoby, s ktorou sa obaja stretli. Doteraz však nie je jasné, kto to bol, pretože nik v okolí manželov zatiaľ nebol pozitívne testovaný alebo sa u nikoho z ich blízkeho kruhu ochorenie neprejavilo. Ako sa koronavírusom nakazili, tak zatiaľ zostáva záhadou.

Hanks ľudí vyzval ľudí, aby dávali na seba pozor. O zdravotnom stave seba a svojej manželky pravidelne informoval fanúšikov na sociálnej sieti.

Tom mal miernejšie príznaky ako Rita

Manželia po niekoľkých týždňoch prehovorili o koronavíruse na verejnosti. „Cítila som sa slabá, nechcela som, aby sa ma niekto dotýkal a potom prišla horúčka,“ začala opisovať priebeh choroby Rita Wilson.

Jej manžel mal miernejšie príznaky ako ona. „Nemal takú horúčku. Nestratil chuť ani čuch, no dlho trvalo, kým sme sa cez chorobu preniesli,“ opisuje, „mala som nesmierne bolesti brucha a zimnicu, o akej sa vám ani nesníva,“ spomína na najťažšie chvíle.

Rite podali experimentály liek

Rite podali experimentálny liek chlorochín, no nie je si istá, či jej pomohol v boji s koronavírusom. „Horúčka mi klesla, no chlorochín mal hrozné vedľajšie účinky. Myslím si, že ľudia by mali byť v prípade tohto lieku obozretní,“ uviedla. „Trápila ma nevoľnosť, závrat, cítila som, ako keby som namiesto svalov mala len slíže, ledva som dokázala stáť,“ cituje detailne slová herečky britský Guardian.

Obaja prekonali koronavírus a Rita verí, že spolu s manželom sú voči tomuto ochoreniu už imúnni. Obaja darovali krv na podporu výskumu vakcíny.

Zmenil vírus slávne manželstvo?

Rita a Tom sú manželmi už 32 rokov a sú žiarivým príkladom toho, že aj v Hollywoode je možné udržať si spokojné a šťastné manželstvo. Aké však bolo pre manželov prechádzať si novým vírusom a navyše tak ďaleko do domova? Rita vraví, že mali šťastie: „Myslím, že fakt, že sme vírus mali obaja naraz, pre nás mnoho vecí zjednodušil. Starali sme sa jeden o druhého a neprišlo tak k tomu, že by bol len jeden z nás pod enormným tlakom kvôli starostlivosti o partnera. Nestalo sa nám teda to, že by bol jeden z nás zo starostlivosti o toho druhého vyčerpaný a potreboval by pauzu. Mali sme to šťastie, že sme obaja dokonale chápali, čím si ten druhý prechádza,“ opísala Rita, ktorá už v minulosti porazila aj rakovinu prsníka.