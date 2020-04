TASR

Dnes o 15:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bývalý brankár Nitry Kolmokov prekonal koronavírus

Po boxerovi Andrejovi Csemezovi má slovenský šport druhý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom.

Na snímke brankár Dušan Kolmokov — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 17. apríla (TASR) - Bývalý slovenský futbalista Dušan Kolmokov prekonal ochorenie COVID-19. Niekdajší brankár FC Nitra je v súčasnosti v štátnej karanténe po návrate z Rakúska. Informoval o tom denník Šport.

Po boxerovi Andrejovi Csemezovi má slovenský šport druhý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. U Kolmokova zistili ochorenie začiatkom apríla. Bývalý brankár Dubnice, Šale či Nitry prezradil, že choroba mala u neho mierny priebeh a už dlhší čas je bez príznakov.

„V utorok 17. marca som mal zvýšenú teplotu a trošku ma boleli svaly a chrbát. Nič viac som nemal, toto trvalo dva dni. Po dvoch dňoch sa mi úplne polepšilo, nemal som žiadne známky choroby. Na šiesty deň som stratil chuť a čuch. Práve v deň, keď som mal tieto príznaky, som sa dočítal, že hráč NBA mal rovnaké a diagnostikovali mu koronavírus. Vtedy som si začal myslieť, že mám koronavírus aj ja,“ povedal 34-ročný Kolmokov pre denník Šport.

Kolmokov sa už futbalom neživí a pracuje ako kuchár v rakúskej dedine Ischgl. Myslí si, že sa nakazil práve tam. „Ischgl označujú za ohnisko európskej nákazy koronavírusu. Veľa mojich kolegov malo podobné symptómy – zvýšenú teplotu, bolelo ich telo, stratili chuť a čuch. Mysleli sme si teda, že sme chytili koronu, hoci nikto z nás to nevedel naisto. Ja som bol zmierený s tým, že som prekonal koronavírus. Akurát ma zaskočilo, že ešte aj po takom dlhom čase som pozitívny.“

Keďže ho trápili iba mierne príznaky, dal na radu miestnych úradov, ktoré mu odporučili brať paralen, prijímať veľa tekutín a sledovať svoj zdravotný stav. Definitívny verdikt sa dozvedel až po príchode na Slovensko, kam sa vrátil po tom, ako v Rakúsku uzavreli hotely a reštaurácie.

„Začalo sa hovoriť o repatriácii, čiže o návrate Slovákov do vlasti. Poviem to bez servítky, Rakúšania sa nás chceli všetkých zbaviť, aby sa o nás nemuseli starať. Museli sme sa dohodnúť na ukončení pracovného pomeru. Plynuli nám dovolenky, neboli sme poistení, takže sme chtiac-nechtiac museli ísť domov. Ibaže o dátume a čase odchodu sme sa nedozvedeli deň predtým, ani nejakú dostatočnú dobu vopred. Dali nám vedieť hodinu a pol pred odchodom. Niekedy okolo obeda sme sa dozvedeli, že o druhej odchádza konvoj na Slovensko a my v ňom musíme byť.“

Po návrate zamieril do povinnej štátnej karantény v bratislavskom internáte policajnej akadémie. Tam absolvoval testovanie, ktoré preukázalo pozitívny výsledok. Kolmokova prekvapil najmä fakt, že kým on bol pozitívny, jeho manželka, ktorá vírus prekonala s ním, mala negatívy test: „Výsledky boli v pondelok 6. apríla ráno. Ja som bol pozitívny a manželka negatívna. Oznámili nám to telefonicky, znovu bez nejakého ďalšieho vysvetľovania. Myslím si, že keby mi robili test o tri dni neskôr, už by som aj ja bol negatívny. Príznaky nemám už tri týždne. Akurát sa zrejme prejavilo, že manželka mala všetko o dva dni skôr.“