Slovenský inštitút v Berlíne ponúkne online koncerty slovenských umelcov

Slovenský inštitút (SI) v Berlíne pokračuje v prezentácii slovenského umenia a kultúry v online priestore.

Ilustračné foto — Foto: Facebook/Slovenský inštitút v Berlíne / Slowakisches Institut in Berlin

Bratislava/Berlín 17. apríla (TASR) – Slovenský inštitút (SI) v Berlíne pokračuje v prezentácii slovenského umenia a kultúry v online priestore. Prostredníctvom internetu, ktorý v časoch korona obmedzení nahrádza bežné spôsoby prezentácií a aktivít kultúrnych organizácií, ponúka v druhej polovici apríla dva koncerty slovenských umelcov.

„Už v piatok o 19.30 h uvedieme prostredníctvom live stream koncertu vystúpenie Milana Kristína, slovenského akordeonistu žijúceho vyše 20 rokov v Nemecku, ktorý účinkoval ako sólista alebo ako súčasť renomovaných hudobných telies na Slovensku, v Čechách a v Nemecku,“ informoval TASR riaditeľ SI v Berlíne Ivo Hanuš.

„V sobotu 25. apríla o 18.00 h zasa ponúkneme vystúpenie zoskupenia Vanessa Šarkózy, Miloš Biháry a Gypsy Jazz Project. Táto štvorčlenná partia prezentuje ľudové cigánske piesne, ale taktiež šansóny i klasické diela v netradičnom jazzovom prevedení,“ priblížil Hanuš.

Pripomenul, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu a nútenom presune umeleckých prezentácií do online priestoru reagoval berlínsky inštitút veľmi promptne a už od 4. marca začal oveľa intenzívnejšie využívať internet a sociálne siete.

„Prostredníctvom e-bulletinu SI Berlín zasielanom na 1300 adries propagujeme naše aktivity. Medzi nimi bolo v poslednom období napríklad predstavenie mladých slovenských spisovateľov, ktorých diela boli v poslednej dobe preložené do nemeckého jazyka, s Divadelným ústavom SR sme taktiež prezentovali výstavu 100 rokov SK divadla, ktorá sa mala uskutočniť na pôde zastupiteľského úradu SR v Berlíne," konkretizoval riaditeľ SI.

Poukázal tiež na to, že v spolupráci so spisovateľom Michalom Hvoreckým a Literárnym a informačným centrom (LIC) predstaví SI v Berlíne aj nový podcast v nemčine, prinášajúci rozhovory s prekladateľmi slovenskej literatúry do nemčiny.

Prostredníctvom online aktivít propagujú slovenské umenie a kultúru v čase nevyhnutných obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 i ďalšie slovenské inštitúty v európskych krajinách. Ich iniciatívu podporila aj ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).

Slovenské inštitúty ako predstavitelia kultúrnej diplomacie SR pôsobia v Prahe, Paríži, Berlíne, Budapešti, Viedni, Moskve, Varšave a v Ríme. Ich hlavnou úlohou je rozširovanie a poskytovanie vedomostí o slovenskej kultúre a umení i kultúrnom dedičstve SR a prispievanie k pozitívnemu vnímaniu Slovenska v zahraničí.