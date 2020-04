Monika Hanigovská

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Svet si všíma: Je východná Európa odolnejšia proti COVID-19?

Nákaza v bývalých komunistických krajinách je nižšia ako na Západe. Teória sa opiera o viaceré pozorovania.

Slováci v uliciach, archívne foto — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

BRUSEL 17. apríla - Viaceré média vo svete si všimli, že pandémia akoby rozdelila svet na dve strany. Západ, ktorý trpí pod ťarchou koronavírusu viac, ako východ „v bývalých komunistických krajinách,“ kde sa vírus nerozšíril do takých obludných rozmerov.

Tomuto javu sa venoval aj webový portál euractiv, kde sa začali zaoberať tým, že v strednej a východnej Európe je počet potvrdených prípadov hospitalizácií a úmrtí oveľa menší, ako v spomínaných lokalitách.

Očkovacia politika

Prečo tomu tak môže byť? Teória sa opiera o viaceré pozorovania. Podľa slov profesorky a prezidentky Bulharskej spoločnosti pre dlhodobú starostlivosť a paliatívnu medicínu Lyubimy Despotovej, môže za to aj očkovacia politika. Mapa krajín, v ktorej sa plošne očkovalo proti tuberkulóze, sa prekrýva s mapou štátov s miernejším priebehom ochorenia COVID-19. Teda krajiny, ktoré opustili od očkovania vakcíny s názvom Bacillus Calmette–Guérin (BCG) sú silnejšie postihnuté.

Ako príklad odborníčka uviedla rozdiel medzi západnou a bývalou komunistickou Nemeckou demokratickou republikou (NDR), ktorá je až trikrát menej zasiahnutá vírusom, pričom BCG vakcína patrila v NDR k povinnému očkovaniu obyvateľstva. Ako ďalší príklad uviedla Portugalsko, ktoré na rozdiel od Španielska praktizovalo očkovanie BCG.

Krajiny strednej a východnej Európy sú disciplinované, na uliciach by ste len ťažko stretli niekoho bez rúška. Na snímke turisti s ochrannými rúškami počas túry v okolí hradu Strečno. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Podľa slov alergológa a klinického imunológa Petra Víška, by takáto vakcína mala zabrať proti vírusom. „BCG vakcína sa napríklad stále využíva i k liečbe nádorov, konkrétne pri liečbe rakoviny močového mechúra. Laicky povedané, aktivizuje nielen „dôstojníkov“ imunitnej reakcie, ale aj bežných „vojakov“ - takže z pohľadu všeobecného, zvýšením odozvy na vírové infekcie by to fungovať mohlo,“ prezradil pre web Lidovky.cz.

Menší pohyb a disciplína

„Bývalé komunistické krajiny sú pravdepodobne naďalej menej vystavené masívnemu pohybu obyvateľstva,“ čo podľa portálu euractiv vidieť aj na veľkosti letísk v západných krajinách. Menší pohyb môže viesť k pomalšiemu alebo oklieštenému šíreniu nákazy.

Zahraničný portál vyzdvihuje aj disciplínu obyvateľov. „Populácia vo východnej Európe je tiež pravdepodobne disciplinovanejšia, pokiaľ ide o dodržiavanie pokynov na izoláciu a karanténu. V hlavných mestách východnej Európy, nie je možné vidieť nikoho na ulici bez rúška.“