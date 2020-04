Dobrovoľníčka z karanténneho centra: Jediné, čo niekedy potrebujeme počuť, je ďakujem

Ľubomíra Somodiová

Martina Dovjáková je dobrovoľníčkou v karanténnom centre v Donovaloch. Tak ako aj ona, aj ostatní pracovnici a dobrovoľníci v karanténných zariadeniach naprieč Slovenskom robia, všetko, čo je v ich silách. Martina tvrdí, že ich najviac poteší a dodá im sily obyčajné ďakujem.

Martina Dovjáková je dobrovoľníčkou v karanténnom centre v Donovaloch. — Foto: Archív/ M.D.

DONOVALY 18. apríla - Pomáha pri všetkom, čo je potrebné. Dvadsaťjedenročná študentka žurnalistiky Martina Dovjáková pracuje ako dobrovoľníčka v karanténnom centre v Donovaloch. Keď sa ukázalo, že situácia nielen vo svete, ale aj na Slovensku je vážna, neváhala a rozhodla sa pomáhať v boji proti koronavírusu. Sama podstúpila dobrovoľnú karanténu a hneď ako mohla, nastúpila ako dobrovoľníčka do karanténneho centra.

Na snímke jedno z karanténnych centier pre koronavírus sa nachádza na Donovaloch. Stredisko Smrekovec je centrum účelových zariadení patriace pod Ministerstvo vnútra SR. Foto: TASR /Ján Krošlák

Rodičia mali strach aj za ňu

Prečo ste sa rozhodli pomáhať?

Vždy som mala potrebu pomáhať a tak nejako som už rátala s tým, že ak bude treba, tak určite do zariadenia pôjdem. Keď nastal momentálny stav krajiny, Asociácia samaritánov SR sa začala podieľať na fungovaní karanténnych stredísk. So samaritánmi momentálne spolupracujem na viacerých projektoch a hneď, ako sa naskytla možnosť pomôcť, ani na chvíľu som nezaváhala.

Nebáli ste sa? Predsa len existuje riziko, že sa nakazíte.

Myslím si, že moji rodičia mali strach aj za mňa. Určite mi napadlo, že je tam riziko nákazy, ale opatrenia sú dosť dobré na to, aby sme sa chránili. Aj keď je stále obmedzený počet respirátorov a ochranných odevov, snažia sa nás ochrániť tak, aby nám nehrozilo nebezpečenstvo. Nikdy by nás nepustili do zariadenia, ak by sme neboli dostatočne vybavení.

Priznám sa, že raz som mala mierne obavy. Stále musí byť jeden človek zodpovedný, ktorý bude v noci dávať pozor aj na priestory. Striedame sa po pár hodinách a keď som mala službu ja, tak som dostala pokyn, aby som pri hocijakom buchote zavolala policajtov. Je to rozumné, keďže bez ochrany nesmiem ísť do priestorov, kde sú ubytovaní repatrianti. Počula som buchot a samozrejme som hneď zavolala 158. Prišli policajti a zistili, že to bol prievan. Hanbila som sa, ale pokyn je pokyn. Stále je lepšie, že to bol prievan, ako keby sa klienti rozhodli prechádzať po chodbe.

Martina pomáha najmä pri registrácii. Foto: Archív/M.D.

Pomáha hlavne pri registrácii a odregistrácii

Čo presne v karanténnom zariadení robíte?

Mojou úlohou v stredisku je hlavne registrácia a odregistrácia repatriantov. Tiež pomáham pri výdaji stravy, dezinfikácii priestorov a vlastne pri všetkom, čo je treba.

Kto všetko zabezpečuje chod centra?

Najmä ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, Košický a Prešovský samosprávny kraj a centrum krízového riadenia. Na chode sa podieľa Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, spolu s Hasičským a záchranným zborom. Je to individuálne a v každom centre je iný počet ľudí a organizácií.

Pracovníci v karanténnom centre sa snažia pre repatriantov zabezpečiť maximálny komfort. Foto: Archív/ M.D.

Nedotýka sa ničoho, čoho sa dotkli repatrianti

Aké sú opatrenia, aby ste neprišli do kontaktu s ľuďmi v karanténe?

Najnovšie sa nám zmenila registrácia a to tak, že prebieha online. To znamená, že aj ja sa stretávam s osobami, pretože donedávna sa vypisovali formuláre, ktoré potom išli mne a ja som to nahadzovala do systému. Nachádzam sa v stane spolu s ďalšími pracovníkmi a repatrianti mi nahlasujú osobné údaje. Čiže, som v kontakte s osobami, ktoré do zariadenia prídu a aj z neho odídu.

Ak sa nachádzam v ich blízkosti, mám maximálnu ochranu a nedotýkam sa ničoho, čoho sa dotknú oni. Máme od seba dostatočný odstup a po registrácii je všetko riadne dezinfikované. To isté platí aj pre odregistráciu. Osoby, ktoré opúšťajú zariadenie, majú negatívny výsledok testu, ale taktiež treba stopercentne dodržiavať opatrenia. Aj keď osoba nie je nakazená, musíme sa k nej chovať tak, ako keby bola. Nemyslím to v zlom, pretože toto pravidlo zabezpečí maximálnu ochranu všetkých okolo nás.

Aj keď osoba nie je nakazená musia sa k nej chovať tak, ako keby bola. Foto: Archív/ M.D.

Nedá sa vyhovieť všetkým

Ako sú repatrianti spokojní? Predsa len z mnohých strán sa ozývajú sťažnosti. Nájdu sa aj takí, ktorí poďakujú?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je výrazne viac tých, ktorí pri odchode poďakujú a po celý čas pobytu dodržiavajú všetky stanovené pravidlá. Ja a všetci moji kolegovia si to veľmi vážime, lebo všetko, čo robíme, je pre nich a snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme. Bohužiaľ, sú aj zlé skúsenosti, ale je to veľmi malé množstvo a ako už určite vieme, nedá sa vyhovieť všetkým.

Myslím si, že je dôležité vážiť si prácu všetkých pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí robia aj počas tejto situácie všetko, čo je v ich silách. Niekedy je to veľmi náročné. Predtým, ako sa budete sťažovať na priestory, stravu alebo budete písať negatívny komentár, zamyslite sa nad tým, ako veľa pre vás robia a mnoho z nich dobrovoľne bez nároku na plat. Jediné, čo niekedy potrebujeme počuť, je ďakujem. Rešpektujme sa a zbytočne neohrozujme seba ani okolie.

Aké kroky musí človek podniknúť, aby sa mohol stať dobrovoľníkom v karanténnom zariadení?

Je potrebné kontaktovať Asociáciu samaritánov, s ktorými sa osoba bližšie dohodne. V tejto mimoriadnej situácii nie sú pravidlá na to, aby sa niekto stal dobrovoľníkom. Stačí, ak má človek chuť pomôcť. Vážime si každého jedného dobrovoľníka.