TASR

Dnes o 10:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Facebook bude upozorňovať ľudí na nepravdivé informácie o koronavíruse

Facebook začne upozorňovať používateľov, ktorí zdieľali a komentovali príspevky s dezinformáciami o koronavíruse alebo na ne reagovali.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 16. apríla (TASR) - Facebook začne upozorňovať používateľov, ktorí zdieľali a komentovali príspevky s dezinformáciami o koronavíruse alebo na ne reagovali. Spoločnosť to oznámila vo štvrtok, píše agentúra AP.

Používateľov, ktorí s takýmito príspevkami prídu do kontaktu, Facebook odkáže na overené informácie o víruse od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Mechanizmus by mal fungovať v najbližších týždňoch. Týkať sa bude iba tých príspevkov, ktoré moderátori uznajú za dezinformácie a vymažú.

Facebook a iné sociálne siete kritici obviňujú z nedostatočných krokov voči šíreniu dezinformácií o koronavíruse. Internetový gigant už zakázal reklamy na lieky či vakcíny na COVID-19. Stále totiž žiadne neexistujú. Spoločnosť takisto sľúbila upraviť algoritmy tak, aby sa k používateľom dostali najmä overené informácie od zdravotníckych organizácií.

Na sociálnej sieti sa však aj naďalej objavujú fotografie či príspevky propagujúce neoverené liečebné metódy a produkty. Príspevok o oxide chloričitom, ktorý údajne ničí vírus SARS-CoV-2, videlo viac ako 200.000 používateľov.

Organizácia Avaaz, ktorá sa venuje nepravdivým informáciám na Facebooku, uviedla, že okolo 100 nepravdivých príspevkov o koronavíruse videli milióny používateľov aj po tom, ako ich sociálna sieť označila za dezinformácie.

Avaaz uvádza, že algoritmy Facebooku nestíhajú dezinformácie o koronavíruse zaznamenávať.