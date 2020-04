Dominika Pacigová

Vychutnajte si novinku od známej slovenskej hudobnej skupiny.

IMT Smile — Foto: Peter Ivan

BRATISLAVA 17.apríla - Slovenská skupina I.M.T. Smile prináša Zmenu rytmu, singel z albumu Budeme to stále my. Informoval o tom PR manažér Tomáš Karpel.

To, čo nás zastihlo vo všetkých oblastiach

I.M.T. Smile prináša Zmenu Rytmu, ešte jeden singel z albumu Budeme to stále my. „Vzhľadom na čas a dobu, akú zrazu žijeme, ako sa to razom všetko zmenilo, rozhodli sme sa vydať ešte jeden singel z albumu Budeme to stále my. Zmena rytmu, to je to, čo nás zastihlo vo všetkých oblastiach, nielen v hudbe, koncertovaní, ale vo všetkom,“ reaguje na vzniknutú situáciu Ivan Tásler.

„V situácii, ktorá nás všetkých zastihla, som trocha prekopal videoarchív, vrátil som sa ku starým záberom, cestovateľským aj hudobným, a pozitivitu, ktorá z nich išla, som sa snažil vniesť do finálneho videa,“ hovorí Tomáš Slávik, ktorý video natočil a zostrihal.

Skladby z albumu patria k najhranejším v rádiách

Zmena rytmu je singel z albumu Budeme to stále my, ktorý sám vznikal na rôznych miestach sveta, od Kalifornie, cez Veľkú Britániu, Prahu až po Slovensko.

Skladby z albumu patria stále k tým najhranejším v rádiách. „Týmto singlom sa tak uzatvorí jedna kapitola. Úspešná kapitola albumu Budeme to stále my. A je čas ísť ďalej, priniesť niečo nové. A to čoskoro aj príde,“ uzatvára Ivan Tásler.