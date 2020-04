Michaela Mäsiarová

Dnes o 11:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vrchol nákazy má byť podľa Američanov na Slovensku už o 6 dní. Čo to znamená v praxi?

Koronavírus by mal na našom území vyvrcholiť už 23. apríla. Od tohto dátumu by malo prísť stabilizácii a klesaniu počtu infikovaných.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay/Alexas_Fotos, Daniel Roberts

BRATISLAVA 17. apríla - Koronavírus by mal na našom území vyvrcholiť už 23. apríla. Od tohto dátumu by malo prísť k stabilizácii a klesaniu počtu infikovaných, tvrdí to prognóza amerického výskumného centra The Institute for Health Metrics Evaluation so sídlom v Seattli. Podľa portálu Healthdata.org, kde bola táto analýza publikovaná, v čase vyvrcholenia by podľa týchto údajov v našich nemocniciach malo skončiť až 563 ľudí. Krajina by k tomuto dátumu mala mať dostatok nemocničných lôžok, pretože dostupných je zatiaľ približne 10 438.

Počas vrcholiacej nákazy by však malo byť využitých zhruba 99 ventilátorov. Od 23. apríla by sa počet infikovaných ľudí a počet obetí mal stabilizovať a postupne klesať. Táto projekcia vývoja koronavírusu na Slovensku zároveň odhaduje, že do 4. augusta by sa počet obetí koronavírusu na našom území mohol zvýšiť až na 257 ľudí.

Uvoľňovanie opatrení po vrchole však nesie riziko

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus varuje, že príliš skoré rušenie reštriktívnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu by mohlo viesť k návratu infekcií. Podľa jeho slov by mali byť krajiny mimoriadne opatrné a nemalo by k uvoľňovaniu prísť priskoro: „Príliš rýchle uvoľnenie reštrikcií, by mohlo viesť k „smrtiacemu vzkrieseniu“ pandémie,“ uviedol na tlačovej konferencii.

K dnešnému dňu máme na Slovensku potvrdených 977 nakazených novým koronavírusom, pričom evidujeme 8 úmrtí a celkovo 167 ľudí sa už z ochorenia vyliečilo.