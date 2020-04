TASR

Dnes o 07:46 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Gretzky a Ovečkin si to proti sebe rozdajú v hre NHL 20

Alexander Ovečkin naháňa Waynea Gretzkého v snahe o prekonanie rekordu v počte strelených gólov v hokejovej NHL a v čase koronakrízy si to s ním môže rozdať v priamom súboji.

Hokejová legenda a bývalý hráč Edmontonu Oilers Wayne Gretzky — Foto: TASR/AP

Washington 16. apríla (TASR) - Alexander Ovečkin naháňa Waynea Gretzkého v snahe o prekonanie rekordu v počte strelených gólov v hokejovej NHL a v čase koronakrízy si to s ním môže rozdať v priamom súboji. Dve legendy zámorskej profiligy sa dohodli, že si zmerajú sily v populárnej hre NHL 20.

Súboj kanadského hokejového velikána Gretzkého s aktuálnym kapitánom Washingtonu Capitals Ovečkinom sa uskutoční v stredu 22. apríla pod názvom „The Great One vs. The Great Eight“. Ovečkin je momentálne ôsmy v rebríčku najlepších strelcov NHL so 706 gólmi, na lídra Gretzkého (894) stráca 188 presných zásahov.

Hrať sa bude séria na dva víťazné duely, naživo zápasy prinesie kanál Capitals na strímovacej službe Twitch. Diváci budú môcť počas súboja posielať peniaze na charitatívne projekty v čase pandémie, informoval portál TSN.

Vzájomný duel inicioval Gretzky. „Tak veľa sa hovorí o mojom gólovom rekorde, takže medzi Alexom a mnou je milé spojenie. Napadlo mi, že by sme mohli spolu urobiť niečo, čo by ľudia mohli sledovať a zároveň aj pomôcť získať peniaze pre tých, ktorí to potrebujú,“ povedal Gretzky pre zámorské médiá.