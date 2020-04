TASR

Žilinčania Káčer a Kaša by sa mohli hlásiť v Plzni už na začiatku mája

Na archívnej snímke Miroslav Káčer — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Plzeň 16. apríla (TASR) - Prestup slovenského stredopoliara Miroslava Káčera a českého stopéra Filipa Kašu z kádra futbalistov MŠK Žilina do Viktorie Plzeň je údajne hotová vec. Uviedol to vo štvrtok portál sport.cz s tým, že obaja sa s novým zamestnávateľom dohodli na podmienkach a mohli by sa k tímu pripojiť už 1. mája.

Deň predtým im v Žiline vyprší výpovedná lehota. Portál sa odvolal na zdroj blízky klubu. O oboch hráčov, ktorí dostali v Žiline po vypuknutí pandémie koronavírusu výpovede, prejavil už dávnejšie záujem slovenský kouč Plzne Adrian Guľa. Ten ich dobre pozná zo svojho pôsobenia pod Dubňom.

Na premiéru v novom drese v súťažnom dueli si ale budú musieť pravdepodobne počkať až do budúceho ročníka. FIFA síce zvažuje výnimku pre hráčov, ktorí dostali pre pandémiu výpovede, navrh ale pravdepodobne neprejde schvaľovacím procesom.