Koronavírus zastavil Hromadu v rozlete. Cíti sa ako v zlom sne

Slovenskému futbalistovi Jakubovi Hromadovi zastavila pandémia koronavírusu túžobne očakávaný reštart po ťažkom zranení a tiež ho pripravila o možnosť zabojovať o návrat do pražskej Slavie.

Jakub Hromada — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Liberec 16. apríla (TASR) - Slovenskému futbalistovi Jakubovi Hromadovi zastavila pandémia koronavírusu túžobne očakávaný reštart po ťažkom zranení a tiež ho pripravila o možnosť zabojovať o návrat do pražskej Slavie.

Úradujúci majster ho v zime poslal na hosťovanie do Slovana Liberec, kde Hromada zatiaľ nestihol nabrať dostatočnú zápasovú prax. Dvadsaťtriročný stredopoliar má obrovskú smolu na zranenia, ktoré už viackrát pribrzdili jeho rozlet.

Ako v zlom sne

„Pripadám si trochu ako v zlom sne. Po mojom februárovom návrate na trávniky začalo všetko fungovať, dostal som sa do formy a fyzicky som sa cítil lepšie. Prestal som myslieť na zranenie a veril som, že ma čakajú krajšie chvíle. Bohužiaľ, všetko zastavila pandémia. Ale už som si zvykol nemať ružové okuliare. Snažím sa byť pripravený, že sa vždy môže niečo stať. Nikdy nevieme, čo nám život prinesie. Určite ma mrzí, čo sa stalo, ale všetci sme na tom rovnako,“ povedal Hromada v rozhovore pre sport.cz.

V jarnej časti českej Fortuna ligy stihol nastúpiť v troch víťazných dueloch, zahral si aj v pohári proti Slovácku. „Pre všetkých by bolo najlepšie, keby sa liga normálne dohrala. A pre mňa osobne obzvlášť,“ priznal Hromada, ktorý v mladosti pôsobil v Taliansku a o šírení ochorenia sa dozvedel z prvej ruky od svojho agenta Roberta Sisticiho.

Nepríjemné správy z Talianska

„Neboli to príjemné správy. V Taliansku bolo európske epicentrum pandémie a v prvých týždňoch tam zažili obrovský chaos a neistotu. Bolo to tam naozaj hrozné. Z jeho slov mi behal mráz po chrbte. Starších ľudí museli odpájať od prístrojov, aby zachránili mladších. Naozaj nebolo príjemné počúvať, čo sa v Taliansku dialo. Momentálne už to snáď majú pod kontrolou. Trochu som sa bál aj o Roberta, hoci nežije v Lombardsku, ale v Rimini na východnom pobreží. Ale viem, že on je poctivý a takých vecí sa bojí. Je asi najzodpovednejší Talian, takže poctivo sedí doma a situáciu sleduje len v televízii," poznamenal bývalý reprezentant do 21 rokov.

Hromada dodržiava individuálny tréningový plán, aby bol po reštarte ligových súťaží čo najlepšie pripravený. „Dni sú občas veľmi dlhé, ale celkom sa to dá zvládať. Máme individuálne plány, človek aspoň na pár hodín vyjde z domu na čerstvý vzduch a ide si zabehať alebo zacvičiť. Okrem toho niečo spolu s priateľkou varíme, pečieme.“