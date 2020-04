Dominika Pacigová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pamätáte si otecka, ktorého deti prerušili vysielanie? Jeho rodinka po 3 rokoch opäť baví svet

Video, ktoré obletelo celý svet, má pokračovanie. Deti Roberta Kellyho boli opäť stredobodom pozornosti.

Na snímke je Robert Kelly a jeho deti v roku 2017. — Foto: Reprofoto Youtube - BBC News

LONDÝN 17. apríla - Všetci, ktorí si uvedomujú vážnosť situácie, ostávajú doma, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Situácia je však náročná najmä pre rodiny s malými deťmi. Ratolesti sú častokrát neposedné a najradšej by sa šantili spolu s kamarátmi na detskom ihrisku. To však nie je v dnešných dňoch možné.

Video, ktoré si pozreli milióny ľudí

Mnohí rodičia pracujú v čase šírenia koronavírusu z domu. Najmä tí, ktorí majú menšie deti, sa nedokážu sústrediť, pretože ich ratolesti si neustále vyžadujú pozornosť.

Podľa informácií portálu Independent, britská televízia oslovila profesora politológie, Roberta Kellyho, na rozhovor po troch rokoch. V roku 2017 totižto poskytoval rozhovor televízii z domu, zatiaľ čo jeho malé ratolesti vbehli do miestnosti a spôsobili zmätok. Následne do izby vtrhla aj jeho manželka, aby Robert mohol pokračovať v rozhovore. Video si získalo pozornosť ľudí a do dnešného dňa si ho pozrelo viac ako 38 miliónov ľudí.

Rodina bola súčasťou rozhovoru

Profesor politológie tentokrát poskytol britskej televízii rozhovor o momentálnej situácii v Južnej Kórei. Súčasťou rozhovoru v roku 2020 bola aj jeho rodina, pričom Robert hovoril aj o tom, aké náročné bolo udržať deti doma, keď vypukol koronavírus. „Ako môžete vidieť, je to veľmi ťažké. Nemajú čo robiť, tak lezú po stenách,“ povedal.

Jeho dcéra sa pravdepodobne aj počas rozhovoru začala nudiť. Okrem toho, že vyplazovala jazyk, robila rodičom zle a usmievala sa. Ide o ďalší rozhovor, ktorý si budú mnohí ľudia ešte dlhé roky pamätať.