TASR

Dnes o 13:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Podľa Blattera môže prísť Katar o MS 2022: Zorganizovať by ich mohli USA

Blatter je naďalej presvedčený o tom, že pridelenie majstrovstiev sveta v roku 2022 Kataru majú na svedomí vysokí politickí predstavitelia.

Futbalový štadión v katarskom Al Khore. — Foto: TASR/AP

New York 16. apríla (TASR) - Podľa bývalého prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera môže prísť Katar pre korupčnú kauzu o právo usporiadať MS v roku 2022. V takom prípade by sa šampionát podľa jeho slov mohol konať v Spojených štátoch amerických.

„Nemci by dokázali za krátky čas príprav zorganizovať veľkolepé MS. Lenže Európa nie je na rade. Najväčšie šance dávam USA, hoci sú na rade o štyri roky neskôr s Kanadou a Mexikom, ale to by nebol problém," povedal 84-ročný Švajčiar pre denník Bild.

Blatter je naďalej presvedčený o tom, že pridelenie majstrovstiev sveta v roku 2022 Kataru majú na svedomí vysokí politickí predstavitelia. Americkí vyšetrovatelia tvrdia, že prideľovanie práv na usporiadanie MS 2018 a 2022 sprevádzala korupcia v najvyšších kruhoch FIFA. Rusko i Katar ale dôrazne odmietli, že by si pred voľbou kupovali funkcionárov exekutívy.