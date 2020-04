Dominika Pacigová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lekári museli kvôli vírusu odložiť svadbu. Ich kolegovia sa im postarali o deň, na ktorý nikdy nezabudnú

Kolegovia im spríjemnili ťažké chvíle v nemocnici. Snúbenci budú na tento okamih spomínať dlhé roky.

Zdravotníci sa postarali o mile prekvapenie. — Foto: Twitter - Luke Gatta, MD

DURHAM 16. apríla - Koronavírus mení viacerým snúbencom plány. Niektorí si odkladajú svoj veľký deň na neskôr, iní si za prísnych opatrení povedia svoje áno. Doktorka Shelun Tsai spolu s lekárom Michaelom Sun sa rozhodli, že presunú sobáš na neskôr. Ich kolegovia sa však postarali o milé prekvapenie a snúbenci budú mať na čo spomínať, uvádza portál Metro.

Prekvapenie, ktoré dojalo snúbencov

Shelun a Michael sa zasnúbili v roku 2016. Tento rok plánovali svadbu, no koronavírus im zmenil plány. Tým, že pracujú ako lekári v nemocnici, v dnešných dňoch majú neskutočne veľa práce.

Ich kolegovia sa rozhodli usporiadať spomienkový obrad. Aj napriek tomu, že nešlo o skutočný sobáš, snúbenci budú mať na čo spomínať. „Bolo to úžasné. To, čo pre nás urobili moji kolegovia, znamená pre nás veľmi veľa. Bolo to dojemné,“ povedala Shelun.

Sú jej pracovnou rodinou

Niektorí ich priatelia sa zúčastnili sobáša prostredníctvom videohovoru cez aplikáciu Zoom. Michael si plnil svoje povinnosti a obradu sa taktiež zúčastnil online.

Shelun je nesmierne vďačná za svojich kolegov a za milé prekvapenie, ktoré pre ňu v ťažkých časoch pripravili. „Sú skutočne mojou pracovnou rodinou a snažíme sa starať jeden o druhého,“ dodala.