Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Niekto daroval každému v mestečku 138 eur. Neznámy darca chce pomôcť miestnym aj malým podnikom

Predstavte si, že sa ráno prebudíte a v schránke máte darčekové poukážky v hodnote 138 eur od neznámeho darcu. Anonym v americkom mestečku týmto gestom chcel v čase koronavírusu pomôcť nielen miestnym ľuďom, ale aj upadajúcim podnikom.

— Foto: Facebook/Earlham Echo, Piyabay/efes

EARLHAM 16. apríla - Tak ako v množstve iných miest, aj obyvatelia malého mestečka Earlham v USA sú v domácej izolácii a snažia sa zostať najpozitívnejší, ako to len ide.

Mestečko Earlham. Foto: Earlham Echo.

Keď anonymný darca venoval každej domácnosti v mestečku s 1450 obyvateľmi 150 dolárovú (138 eur) poukážku na jedlo, ľudia dostali okrem peňazí aj niečo iné – nádej.

Darca chcel pomôcť ľuďom a miestnej ekonomike

Všetko to začalo, keď starostovi Earlhamu, Jeffovi Lilliemu, zavolal kamarát, ktorý mu povedal, že ho kontaktoval človek, ktorý by rád pomohol miestnej ekonomike a ľuďom.

Darca, ktorý neodhalil svoju totožnosť, najskôr uviedol, že kúpi 100 darčekových poukážok od troch miestnych podnikov, ktoré rozdá ľuďom. Neskôr darca zmenil počet na 500. „Keď som mu povedal, že v meste je 549 domácnosti, povedal mi 'hotovo'. To bolo všetko. Bol som veľmi rád, že kartu dostane každý,“ povedal starosta pre CNN.

Poukážky využijú v lokálnych podnikoch

Poukážky môžu obyvatelia použiť v spomínaných troch miestnych podnikoch. Celkovo neznámy rozdal 82 350 dolárov (takmer 76 000 eur), ktoré pomôžu obyvateľom mestečka a podnikom.

Presne o týždeň si každá domácnosť našla vo svojej schránke obálku s troma poukážkami v hodnote 50 dolárov (46) eur, ktoré môžu minúť v dvoch miestnych reštauráciach a potravinách.

Poukážky. Foto: Facebook/Earlham Echo

Starosta bol dojatý

Darca starostu úplne ohromil. Lillie, ktorý pozná ľudí v okolí mesta, vie, že mnohí boli prepustení a kvôli pandémii musia otáčať každý dolár. Tvrdí, že poukážky dávajú ľuďom dôvod na úsmev. „Je to spôsob, ako im pomôcť,“ dodal.

„Po niekoľkých skutočne ťažkých týždňoch som bol rád. Pamätám si, ako som šiel domov vchodovými dverami a nemohol som povedať ani slovo. Plakal som. Môj malý syn ma objal a opýtala sa ma: 'Ocko, stalo sa niečo zlé?' Bol som mu schopný odpovedať len: 'Chlapče, tentokrát, aspoň raz nie'.“ povedal dojatý starosta.

Šanca na prežitie a nádej

Anonymný darca poskytol miestnym podnikom šancu na prežitie. Trostel, ktorá spolu s manželom vlastní reštauráciu zapojenú do poukážok, vraví, že im pomoc neznámeho zachránila „kožu“. „Dalo nám to nádej,“ povedala.

„Môžeme platiť účty a vieme, že to bude v poriadku, nemusíme zatvoriť s tým, že nevieme, čo bude ďalej. Budeme tu, keď bude koniec pandémie. Nemyslím si, že by sme to mohli povedať bez daru,“ dodala vďačná žena.

549 ráz ďakujem

Na otázku, čo by starosta povedal anonymnému darcovi, keby sa s ním niekedy stretol, odpovedal: „Povedal by som mu, že vám ďakujem 549-krát. Bolo by to ako stretnúť sa s hrdinom.“