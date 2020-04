TASR

Francúz Alaphilippe sa teší z nového termínu Tour de France

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe v žltom drese vedúceho pretekára po skončení 16. etapy Tour de France 2019 — Foto: TASR/AP

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzskeho cyklistu Juliana Alaphilippea povzbudilo oznámenie nového termínu Tour de France. Najprestížnejšie etapové preteky sveta odštartujú 29. augusta v Nice a vyvrcholia 20. septembra na Elyzejských poliach v Paríži. Pôvodne sa mali uskutočniť od 27. júna do 19. júla, tento termín však organizátori zrušili pre pandémiu koronavírusu.

Jazdec tímu Deceuninck-QuickStep sa v predchádzajúcich dvoch edíciách stal domácim hrdinom TdF. V roku 2018 vyhral súťaž vrchárov, vlani skončil na piatom mieste celkového poradia a na konte má štyri etapové víťazstvá.

„Sú to fantastické správy. V súčasnej situácii som už trocha strácal nádej, ale toto je veľké povzbudenie motivácie. Máme dátum a myslím si, že to prinesie veľa radosti aj všetkým Francúzom. Každopádne dúfam, že dovtedy sa zdravotná situácia značne zlepší,“ citoval 27-ročného Alaphilippea portál cyclingnews.com.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron predĺžil karanténu v krajine do 11. mája, verejné zhromaždenia sa nebudú môcť konať minimálne do polovice júla. Tour sa uskutoční v najneskoršom termíne v histórii, do tohto roka „prvenstvo“ držali ročníky 1908 a 1998, keď sa štartovalo 13. júla.

V roku 1908 sa finišovalo až 9. augusta: „Je to jeden z dôsledkov dlhej karantény, ktorú momentálne zažívame. Je pozitívne, že TdF sa uskutoční, deti už budú v škole, takže bude menej divákov popri ceste a pred televízormi, no radosť bude rovnaká. Tour je súčasť Francúzska.“

Alaphilippe sa zúčastnil na marcových pretekoch Paríž-Nice, ktoré boli posledným podujatím WorldTour pred prerušením sezóny. Žije v Andorre, kde platia obdobné opatrenia ako vo Francúzsku: "„Rešpektujem karanténu, čo znamená, že trénujem v interiéri. Začína mi byť dlho, teším sa, keď sa vrátim k jazdeniu vonku a opäť budem mať normálny život.“