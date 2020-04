Dominika Pacigová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď sú školy zatvorené, českí študenti brigádujú v lesoch, kde sadia stromčeky

Pracujú na čerstvom vzduchu, dodržiavajú všetky aktuálne opatrenia a pomáhajú lesom. Takto trávia svoj voľný čas dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do výzvy.

Na snímke sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú lesom. — Foto: Reprofoto ČT24

PRAHA 16. apríla - Lesy ČR prišli v čase šírenia koronavírusu s krásnou myšlienkou. Už v marci apelovali na všetkých, ktorí chcú pomôcť obnoviť lesy a majú nad 18 rokov, aby sa zapojili do výzvy. Dobrovoľníci môžu napríklad sadiť stromčeky či stavať oplotenia, ktoré chránia sadenice pred zverou. Prácu môžu vykonávať v okolí svojho domova, uvádza spoločnosť Lesy České republiky na oficiálnej stránke.

Dodržiavajú všetky opatrenia

Podkôrniková kalamita má na svedomí zhoršenie stavu lesov. Lesy ČR prišli už v marci s výzvou, do ktorej sa zapojili stovky dobrovoľníkov. Pomôcť môžu tí, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Ide najmä o vysokoškolákov, stredoškolákov vo vyšších ročníkoch, ale aj tých, ktorí nemôžu v dnešných dňoch chodiť do práce.

Brigádnici si nielenže zarobia, ale aj pracujú na čerstvom vzduchu a pomôžu lesom. Samozrejme, všetci musia dodržiavať všetky aktuálne opatrenia. „Nosia rúška, pracujú v dostatočnej vzdialenosti a v malých skupinách,“ povedala pre ČT24 Eva Jouklová, hovorkyňa spoločnosti Lesy ČR.

Každý, kto sa zapojil do výzvy, odchádza domov s dobrým pocitom, že pomohol prírode. Cieľom Lesov ČR je v priebehu roka 2020 vysadiť 70 miliónov stromov, no podľa slov hovorkyne to závisí najmä od počasia.

Viac informácií sa dozviete na portáli ct24.ceskatelevize.cz, ktorý informáciu priniesol.