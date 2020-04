TASR

Tótha vyspovedal web Svetovej atletiky: Verí, že nestratí motiváciu

Slovenský atlét Matej Tóth sa v utorok objavil na webe Svetovej atletiky (WA).

Na snímke chodec Matej Tóth — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenský atlét Matej Tóth sa v utorok objavil na webe Svetovej atletiky (WA). Tóth v článku Steva Landellsa porozprával o tom, ako momentálne žije a ako trénuje v izolácii v Banskej Bystrici.

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km vysvetlil, že nevie, či sa po odložení OH 2020 v Tokiu pustí opäť do ďalšej zimnej prípravy. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, no verím, že motivácia a chuť do ozajstného tréningu sa mi už čoskoro vráti,“ uviedol 37-ročný slovenský reprezentant.

Majster sveta na 50 km z Pekingu 2015 tiež priblížil januárové a februárové skvelé tréningy na sústredeniach v juhoafrickom Dullstroome a na Kanárskych ostrovoch a opísal aj svoju momentálnu činnosť.

„Pomáham deťom s úlohami a školskými projektmi, varím, pečiem, upratujem, pracujem v záhrade. Po náročnej príprave v januári a februári, keď som bol doma minimum, som teraz veľmi rád, že môžem tráviť so svojou rodinou oveľa viac času a robiť bežné veci, čo si naozaj vážim."

Tréningový proces Tótha nie je ideálny, ale robí čo môže: „Obmedzenia majú na môj tréning veľký dopad. Musíme sa čo najviac zdržiavať doma, preto trénujem len v obmedzenom, udržiavacom režime. Našťastie, mám doma aj bežecký pás.“