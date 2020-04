TASR

Devínska Nová Ves začína s výstavbou vyhliadkovej veže

Bratislavská Devínska Nová Ves začína s výstavbou plánovanej vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 15. apríla (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves začína s výstavbou plánovanej vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. Mestská časť odovzdala v utorok (14. 4.) stavenisko zhotoviteľovi stavby, ktorého vybrala vo verejnom obstarávaní. Informuje o tom devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír na sociálnej sieti. Podľa pôvodných plánov mala byť vyhliadková veža hotová a sprístupnená na jeseň 2018.

„Odovzdali sme stavenisko zhotoviteľovi stavby, takže budúcej ďalšej turistickej dominante už nič nebráni v stavbe. Bude dôležitým prvkom, ktorý upriami pozornosť aj na túto ‚opustenú‘ lokalitu, ktorá si zaslúži našu starostlivosť,“ konštatuje Krajčír s tým, že priestor bude monitorovaný kamerovým systémom už počas samotnej realizácie projektu. Zároveň sa budú označovať aj turistické chodníky.

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia. Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

Dostupná by mala byť peším a cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva už v minulosti uviedla, že vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.

Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadková veža ako nová atrakcia hlavného mesta mohla byť vybudovaná a sprístupnená na jeseň 2018, výstavba sa mala začať v auguste. Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019. Dodávateľa stavebných prác vybrala mestská časť vo verejnom obstarávaní.

Stavebné povolenie, ktoré koncom júla 2019 vydala mestská časť Devín ako príslušný stavebný úrad pre mestskú časť Devínska Nová Ves, ktorá je v tomto projekte stavebníkom, nadobudlo právoplatnosť v septembri 2019.