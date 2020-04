TASR

Reštartu Serie A musí predchádzať trojmesačná karanténa, radia lekári

Pred opätovným rozbehnutím talianskej Serie A by mali futbalisti, realizačné tímy aj kluboví zamestnanci stráviť až tri mesiace v prísnej karanténe.

Paulo Dybala z Juventusu bol jedným z hráčov nakazených novým koronavírusom. — Foto: TASR/AP

Rím 15. apríla (TASR) - Pred opätovným rozbehnutím talianskej Serie A by mali futbalisti, realizačné tímy aj kluboví zamestnanci stráviť až tri mesiace v prísnej karanténe. Takéto odporúčanie dostala Talianska futbalová federácia (FIGC) od svojej lekárskej komisie a aktuálne ho študuje.

S odvolaním sa na správu denníka Gazzetta dello Sport o tom v stredu informovala agentúra SID. FIGC chce od konca apríla začať s testovaním hráčov na ochorenie COVID-19. Má ísť o jeden zo spôsobov, ako vytvoriť podmienky na obnovenie profesionálnych súťaží.

FIGC dúfa, že tréningový proces by mohol odštartovať 3. mája. „Náš cieľ je dohrať sezónu 2019/2020,“ vyhlásil šéf federácie Gabriele Gravina pre Sky Italia. Pripustil, že stretnutia Serie A sa budú hrať aj v letných mesiacoch.

Trojmesačné karanténne opatrenie by sa týkalo asi 70 ľudí na každý klub, ktorí by museli byť striktne odstrihnutí od okolitého sveta. Bývali by v tréningových strediskách, zápasy by sa hrali bez divákov. Kluby sa ale takýto scenár nevedia predstaviť. Prekážkou je už len to, že asi iba polovica účastníkov Serie A disponuje takýmito strediskami, v ktorých by bolo o hráčoch postarané celý čas.

Podľa prezidenta Talianskeho olympijského výboru (CONI) Giovanniho Malagu by možnosť takejto karantény mali len kluby najvyššej ligy, no už nie z nižších súťaží. „Ale nemôžete uvažovať len o rozbehnutí najvyššej súťaže,“ povedal Malago.

Podľa zástupcu ministra zdravotníctva Pierpaola Sileriho je za súčasných podmienok reštart Serie A nemožný: „Je nerealistické si myslieť, že sa môže opäť hrať a otvoriť štadióny, keď epidémia stále pokračuje.“

Taliansko hlási najviac úmrtí na ochorenie COVID-19 v Európe, novému koronavírusu tam podľahlo celkovo už viac ako 21-tisíc osôb.