Pohoda 2020 sa v tradičnej podobe neuskutoční

V poradí 24. ročník Pohody sa presúva o rok.

Na snímke riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 15. apríla (TASR) - V poradí 24. ročník Pohody sa presúva o rok. Tento rok sa festival v tradičnej podobe kvôli koronakríze neuskutoční, nahradí ho Pohoda In the Air. Informoval o tom v stredu na tlačovom brífingu riaditeľ festivalu Michal Kaščák.

Ako uviedol, k rozhodnutiu presunúť Pohodu na rok 2021 dospeli organizátori na základe komunikácie so špičkovými epidemiologičkami na Slovensku. „Veríme, že opatrenia sa budú čoskoro zmierňovať, určite sa ale nebudú týkať udalostí s vysokou návštevnosťou, akou je náš festival,“ zdôrazňujú organizátori podujatia, ktoré sa v tradičnej podobe neuskutoční, nahradí ho Pohoda In the Air.

„Naplno sa uvidíme v roku 2021," avizujú organizátori Pohody, ktorá má na Letisku v Trenčíne nový termín od 8. do 10. júla 2021.