TASR

Dnes o 14:13 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Versteeg v Nitre pripomenul Irbeho, ale s lepšími výkonmi

HK Nitra stihol v predčasne ukončenej sezóne splniť túžbu spoločného dresu bratov z Lethridgeu

Kris Versteeg — Foto: TASR/Milan Ivanič

Nitra 15. apríla (TASR) - Anabáza kanadského hokejistu Krisa Versteega v najvyššej slovenskej súťaži neskončila ideálne, o možnosť úspešnej bodky za kariérou ho obrali zranenia aj koronavírus. HK Nitra stihol v predčasne ukončenej sezóne splniť túžbu spoločného dresu bratov z Lethridgeu, no slávnejší z nich v utorok ukončil kariéru.

Krisove pôsobenie pod Zoborom čiastočne pripomenulo príbeh lotyšského brankára Artursa Irbeho spred 13-tich rokov. Ten bol až do príchodu Versteega najväčšou zahraničnou hviezdou v histórii slovenskej ligy.

Podobný príbeh

V januári 2007 ho na prahu 40-tky angažovala takisto Nitra, no jeho výkony pôsobili rozpačito. Stihol odchytať 6 zápasov, v ktorých inkasoval 22 gólov a úspešnosť zásahov mal hlboko pod 90 percent. V Nitre sa zdržal presne mesiac a následne ukončil kariéru.

Angažmán Krisa Versteega v Nitre bol odlišný, ale takisto neskončil ideálne. Dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára zlákala do Tipsport Ligy túžba zahrať si v jednom tíme s bratom Mitchom, ktorý v Nitre pôsobil od roku 2016. Príchod 33-ročného Krisa sa zrealizoval v novembri 2019 a pre fanúšikov Nitry, ktorej sa príliš nedarilo, znamenal nádej do ďalšej fázy sezóny.

„Teším sa, že sme konečne spolu v jednom tíme a môžeme spoločne niečo dosiahnuť. O to viac, že je to v klube, ktorý pre Mitcha toľko znamená a obetoval mu veľa," povedal Kris Versteeg pri slávnostnom podpise zmluvy: „Prišiel som sem, aby som víťazil a hral na vysokej úrovni. Nemyslím si, že zvonku je na mňa väčší tlak, ako ten, ktorý na seba vyvíjam sám, aby som mal výsledky a hral dobre."

Hokejista Kris Versteeg Foto: TASR /AP

Labutia pieseň jeho kariéry

Jeho angažmán však od úvodu sprevádzali komplikácie. Po dvoch domácich zápasoch (proti Zvolenu a Budapešti) pauzoval pre zdravotné problémy a po vyliečení išiel podľa vopred stanovenej dohody reprezentovať Kanadu na Spenglerov pohár. Na ňom sa predviedol vo výbornej forme, javorovým listom pomohol k cennému triumfu.

Lenže vo finálovom zápase proti Třincu sa zranil a jeho ďalšia zápasová absencia trvala napokon viac než dva mesiace. Versteeg si zranenú nohu medzičasom liečil v Kanade a do TL sa vrátil presne 3. marca. V zápase na ľade Budapešti sa prezentoval dvomi asistenciami a duel bol napokon labuťou piesňou jeho kariéry.

Pre zdravotné problémy nasledovala ďalšia absencia, po ktorej mal byť pripravený na súboje vo vyraďovacej časti. K tomu však nedošlo, sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu. Versteeg odohral v NHL celkovo 737 zápasov v dresoch 7 tímov, nazbieral 406 kanadských bodov za 167 gólov a 239 asistencií. V najprestížnejšej súťaži si spravil meno, dvakrát vyhral ako hráč Chicaga Blackhawks.

Počas sezóny 2019/2020 viackrát potvrdil, že ide o poslednú v jeho kariére. Po kariére sa chce venovať práci v médiám, už si vyskúšal pozíciu hokejového experta či spolukomentátora. „Je to práca, v ktorej chcem pokračovať. Premýšľal som o tom, keď ma trápili zranenia. Mám deti, ktoré chcem trénovať a pomáhať im v hokejových začiatkoch. Práca pre hokejové médiá mi to dovolí, ale spojiť to s trénovaním nejakého tímu by nebolo možné," uviedol.

Bodku za kariérou si predstavoval inak

Bodku za úspešnou kariérou si predstavoval inak, Nitre chcel pomôcť vo väčšom počte zápasov a predovšetkým v play off. S bratom Mitchom a kamarátmi Juddom Blackwaterom či Coltonom Yellow Hornom mali byť ťahúňmi nitrianskeho mužstva. V TL napokon odohral 3 zápasy, v ktorých získal 3 kanadské body za asistencie.

Hoci je stavba kádra HK Nitra pre ďalšiu sezónu otázkou budúcnosti, pravdepodobne v ňom už nebude figurovať nielen Kris, ale ani Mitch Versteeg. Ten strávil v Nitre štyri sezóny, po ktorých manželka Shelby vyhlásila: „Keď mi Mitch povedal, že v sezóne 2016/2017 budeme žiť na Slovensku, tak som si musela túto krajinu vyhľadať na mape cez Google. Na tie 4 roky sa Slovensko stalo naším domovom, výborným miestom pre našu rodinu. Ubehlo to veľmi rýchlo. Stretli sme mnoho výborných ľudí, narodilo sa nám tam dieťa. Nie sme si istí, čo prinesie budúca sezóna, ale budeme držať palce," uviedla na sociálnej sieti.

Kris Versteeg sa o konci kariéry vyjadril pre hráčsku asociáciu NHLPA: „Ďakujem každej organizácii, za ktorú som mohol hrať. Vzťahy, ktoré som nadviazal so spoluhráčmi a ďalšími ľuďmi z klubov, som nikdy nepovažoval za samozrejmosť. Špeciálne ďakujem celej organizácii klubu Chicago Blackhawks, ktorá mi pomohla dosiahnuť vrchol mojej kariéry. Ním bol triumf v Stanleyho pohári v roku 2010 a aj o 5 rokov neskôr," poznamenal bývalý krídelník.