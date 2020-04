Michaela Mäsiarová

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Novozélandská premiérka si na pol roka zníži plat. Ide o symbolické gesto, nie o riešenie krízy

Mzdu novozélandskej premiérky a jej ministrov vláda zníži o 20 percent. Pridal sa aj líder opozície.

Na snímke vpravo zdravotníci nastupujúci do služby v ochranných oblekoch, vľavo novzélandská premiérka Jacinda Ardernová. — Foto: TASR/AP

NOVÝ ZÉLAND 15. apríla - Jacinda Adrernová sa dobrovoľne na šesť mesiacov vzdá 20 % svojho platu. Zníženie platov platí ako pre samotnú premiérku, tak aj pre vládnych ministrov a vedúcich pracovníkov vládnych organizácií. K iniciatíve sa dobrovoľne pripojil aj líder opozície, Simon Bridges.

Ardernová tvrdí, že ide o symbolické gesto, ktoré nebude mať veľký vplyv na celkovú finančnú situáciu krajiny. „Aj ja cítim boj, ktorý v tomto období vedú mnohí Novozélanďania, a rovnako aj ľudia, s ktorými denne pracujem,“ hovorí premiérka pre portál ABC.

„Je to o vodcovstve. Existuje množstvo príkladov ľudí, ktorí dokazujú, čo pre nich znamenajú iní. Všetci bojujeme za to isté a niektorí po tej ceste preukážu aj trocha láskavosti. Keby na Novom Zélande niekedy nadišiel čas na preklenutie priepasti medzi jednotlivými skupinami ľudí na rôznych pozíciách, je to teraz,“ vyjadrila sa premiérka, podľa ktorej je zníženie platov spôsobom, ako pomôcť ekonomike, no najmä ide o gesto voči občanom Nového Zélandu, ktorí v dôsledku pandémie stratili zamestnanie či dostávajú zníženú mzdu.

Nový Zéland je medzi krajinami, ktoré sa najlepšie popasovali s novým vírusom

Ročná mzda novozélandskej premiérky predstavuje 471 000 NZ (v prepočte takmer 260.000 eur), čo je pomerne vysoká suma pre krajinu s piatimi miliónmi obyvateľov. Na porovnanie, austrálsky premiér Scott Morrison poberá ročne plat vo výške 549 250 dolárov.

Mimochodom, opatrenia súvisiace s opatreniami okolo štátnej pokladnice vydané len včera dokazujú, že nezamestnanosť v krajine by bez akéhokoľvek zásahu vlády, mohla dosiahnuť 26 %, hoci sa predpokladá, že bude výrazne nižšia. Novozélandský minister financií Grant Robertson uviedol, že nezamestnanosť by sa mohla udržiavať pod 10 % a do roku 2021 sa vrátiť na 5 %, v prípade že bude zabezpečená dodatočná podpora vlády.

Pripomeňme, že Nový Zéland patrí aktuálne ku krajinám s najlepšie zvládnutými opatreniami v boji so šírením koronavírusu a už 10 dní od zavedenia prísnych opatrení, sa v krajine nárast infikovaných výrazne znížil. K uvoľneniu opatrení premiérka počas veľkonočných sviatkov aj napriek naliehaniu nepristúpila a dbá na to, aby Nový Zéland dokončil štvortýždňovú povinnú izoláciu, teda dva úplné, 14-dňové inkubačné cykly - a to predtým, ako sa v krajine opäť spustí život