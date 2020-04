Inzercia

Dnes o 18:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jedlo ako symbol solidarity. Zamestnanci McDonald's pripravujú denne stovky jedál zadarmo naprieč Slovenskom

Zadarmo majú kávu alebo nápoj od McDonald's všetky záchranárske zložky na celom Slovensku.

Bratislava, 15. apríl 2020 – Nová situácia boja proti pandémii koronavírusu spojila zamestnancov reštaurácií McDonald's naprieč celým Slovenskom. Aj keď úplné uzavretie reštaurácií sa radikálne dotklo všetkých prevádzok na Slovensku, McDonald's pomáha každý deň. Darované jedlo a nápoje, ktoré sa stali symbolom solidarity, zabezpečuje spoločnosť pre pohraničnú stráž a personál nemocníc. Od začiatku pandémie pripravili zamestnanci viac ako 4 600 porcií obľúbených jedál z kuchyne McDonald's.

Zadarmo majú kávu alebo nápoj od McDonald's všetky záchranárske zložky na celom Slovensku. Pomoc vo forme jedla a nápojov prebieha každý deň pre pohraničníkov a zdravotnícky personál v rôznych slovenských mestách. „U nás v McDonald's sa strhla vlna pomoci veľmi spontánne hneď v úvode pandémie, pretože filozofia pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, je nám v našej spoločnosti veľmi blízka. Chcela by som vyzdvihnúť proaktívnu pomoc všetkých našich reštaurácií a zamestnancov, ktorí sa do pomoci jedlom zapojili, a to aj napriek tomu, že aj oni sami majú plné ruky práce, keďže fungujeme v obmedzenom režime v rámci McDrive a McDelivery. Patrí im za to obrovská vďaka a uznanie,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald's pre SR.

Celodenná strava pre pohraničníkov každý deň

Obedom sa tešia aj hliadky na hraniciach s Maďarskom. Foto: McDonald's

Od soboty 20. marca zabezpečuje spoločnosť McDonald's celodennú stravu vo forme raňajok, obedov a večerí pre príslušníkov pohraničnej kontroly. Aktuálne ide o 80 osôb, ktoré denno-denne kontrolujú hraničné priechody s Rakúskom. Na východnom Slovensku zabezpečuje reštaurácia z Košíc (z Popradskej ulice) obedy pre 12 pohraničníkov.

Pomoc zdravotníkom v prvých líniách

Foto: McDonald's

McDonald's poskytuje jedlo aj zdravotníckym pracovníkom v konkrétnych nemocniciach. V Žiline zdravotníkom v prvej kontaktnej línii vo Fakultnej nemocnici s Poliklinikou vozia jedlo samotní zamestnanci McDonald's.

V Trenčíne podobne rozvážajú zamestnanci obedy pre zdravotníkov, ktorí pracujú na jednotke intenzívnej starostlivosti a na infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice. V týchto dňoch začali zamestnanci z martinskej reštaurácie doručovať jedlo zdravotníkom COVID tímu Univerzitnej nemocnice a spolupráca vznikla aj s reštauráciou na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach, kde pomoc franšízovej pobočky oceňuje aj 20-členný personál sestričiek a lekárov z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.