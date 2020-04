TASR

Konrád dúfa, že nová sezóna v Česku sa začne podľa plánu

Branislav Konrád — Foto: TASR/Martin Baumann

Olomouc 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád dúfa, že novú sezónu v drese jeho zamestnávateľa HC Olomouc odštartuje v pôvodne plánovanom termíne. Na Hanej pôsobí už päť rokov a verí, že dodrží zmluvu s českým extraligistom, ktorá mu platí ešte dva roky.

Tridsaťdvaročný brankár odišiel do rodnej Nitry po prerušení predkola play off so Zlínom (1:1 na zápasy) a po následnom predčasnom ukončení celej sezóny už myslí na prípravu na nový ročník.

„V prvej chvíli existoval variant, že by sa predkolo mohlo dohrať. Dostali sme pár dní voľno a odišiel som na Slovensko s jednou taškou s vecami. Potom ale zavreli hranice a z pôvodne plánovaných štyroch dní som doma v Nitre už mesiac. Striedam tak dvoje tepláky, tričká a topánky, viac toho doma nemám," povedal Konrád v rozhovore pre portál sport.cz.

Zdravie je na prvom mieste

Konrád nevie odhadnúť, ako sa situácia s pandémiou koronavírusu vyvinie. „Som s rodinou a zvládame to dobre. Bývame v dome, nie sme zavretí a máme to jednoduchšie. Uvidím, či začnem s prípravou individuálne tu, alebo sa dostaneme do Olomouca. To by bolo lepšie, lebo syn tam chodí do školy. Čakám,“ objasnil brankár.

Smerom k novej sezóne dodal: „Zdravie je na prvom mieste. Ligu ukončili správne, tak ako na celom svete. Riziko bolo obrovské. Museli sme to rešpektovať a dúfam, že nová sezóna začne v termíne ako má. V Olomouci začnem už šiestu sezónu a musím povedať, že som tam aj s rodinou veľmi spokojný. Nemenil by som. Budem mať 33 rokov, KHL je pre mňa uzavretá záležitosť. Teším sa na ďalšie dva roky v Olomouci a možno pridám aj ďalšie. O tom je ale teraz ťažké, a najmä predčasné hovoriť. Dúfam, že budem zdravý, vo forme a klub bude mať ďalej o mňa záujem.“