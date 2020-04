TASR

Skalický sa sťahuje do fínskeho Lukko Rauma, záujem má údajne Boston

Slovenský hokejista Pavol Skalický sa po vydarenej sezóne v českej extralige sťahuje do Fínska.

Na snímke útočník Pavol Skalický — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Mladá Boleslav 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Skalický sa po vydarenej sezóne v českej extralige sťahuje do Fínska. Útočník BK Mladá Boleslav sa podľa portálu iSport.cz už dohodol na zmluve s tretím tímom uplynulého ročníka fínskej ligy Lukko Rauma. Tam sa stretne s krajanom Kristiánom Pospíšilom.

„Keby sa rozhodol zostať v extralige, verím, že by zostal u nás, ale Pavol chce urobiť krok do cudziny. Ťažko mu to zazlievať. Naopak, prajeme mu veľa šťastia, a aby mu to raz vyšlo aj v NHL. Keď sa bude niekedy vracať, radi ho u nás privítame,“ povedal športový riaditeľ Mladej Boleslavi Radim Vrbata.

Bol najlepším hráčom tímu

Dvadsaťštyriročný Skalický v predčasne ukončenej sezóne pomohol tímu k cennému štvrtému miestu po základnej časti českej extraligy, keď nazbieral 18 gólov a 45 bodov v 51 zápasoch. V hodnotení plus/mínus mal až 25 kladných bodov.

„Pavol bol našim najlepším hráčom, vo veľkom predstihu sme sa snažili dohodnúť na novej zmluve, zároveň sme vedeli, že je o neho záujem v zahraničí. Urobili sme maximum, aby sme ho udržali, ale bolo by proti klubovej filozofii brániť hráčovi ísť von za skúsenosťami, brániť mu v túžbe dostať sa ďalej," dodal Vrbata pre iSport.cz.

V zákulisí sa spomína aj NHL

Záujem malo viacero klubov, podľa portálu sa v zákulisí spomína aj Boston Bruins z NHL, ktorý by údajne slovenského útočníka chcel vidieť v kempe nováčikov.

Pred prestupom do Mladej Boleslavi (2018) pôsobil Skalický tri sezóny v drese bratislavského Slovana v KHL, dvakrát dohral ročník v Banskej Bystrici so ziskom majstrovského titulu. Slovensko reprezentoval na troch MS.