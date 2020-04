V Indonézskych uliciach vládnu duchovia. Chcú tak ľudí vyplašiť a udržať ich doma

Michaela Mäsiarová

Ako zabezpečiť, aby ľudia zostali doma? Odpoveďou má byť mýtický „Pocong“ – duchovia v plášti.

Dobrovoľníci Deri Setyawan a Septian Febriyanto sedia na lavičke v úlohe „pocong“, známeho ako „duch duchov“, alebo „duch v plášti“. — Foto: Reprofoto Independent/Reuters

INDONÉZIA 15. aprílla - Vedenie dediny v Indonézii sa uchýlilo k pomerne novému a vcelku kreatívnemu spôsobu, ako zabezpečiť, aby ľudia zostali doma a dodržiavali sociálny dištanc. Vytvorili „tím duchov“.

Duchovia v uliciach majú ľudí prinútiť zostať doma

Skupina mládeže na ostrove Jáva prevzala iniciatívu a v spolupráci s miestnou políciou, vytvorila tím dobrovoľníkov, ktorí sa obliekajú ako „pocong“ – mýtická bytosť, známa tiež ako „duch v plášti“, ktorý predstavuje uväznenú dušu mŕtveho.

Podľa agentúry Reuters tím dúfa, že práve strach z „pocong-ov“ udrží miestnych doma.

Koronavírus sa v týchto týždňoch šíri po celom juhovýchodnom Ázijskom súostroví veľmi rýchlo. V pondelok indonézske ministerstvo zdravotníctva oznámilo celkovo 4 557 prípadov a 399 úmrtiami. Anjar Pancaningtyas, vedúci tejto mládežníckej skupiny s bizarnými praktikami, povedal: „Chceli sme byť iní a vytvoriť niečo, čo by bolo tak strašidelné, až by to bolo účinné.“ Sprvu mali „pocong – hliadky“ na ľudí opačný účinok, a tak muselo vedenie dediny zmeniť stratégiu a vypúšťať tieto špeciálne hliadky nečakane.

Aj keď sa vírus rozšíril do všetkých 34 provincií súostrovia, prezident Joko Widodo odolal úplnému odstaveniu krajiny, hoci susedná Malajzia, Filipíny a Singapur k celkovej karanténe pristúpili.

Prezident Widodo však naďalej nalieha na ľudí, aby dodržiavali sociálny dištanc a správnu hygienu. Jednotlivé regióny však na vládu naďalej apelujú, že tieto opatrenia v boji s koronavírusom nestačia a mali by ich sprísniť. „Obyvateľom stále chýba povedomie o tom, ako obmedziť šírenie choroby Covid-19. Chcú žiť normálne, takže je pre nich veľmi ťažké riadiť sa pokynmi a zostať doma,“ vyjadril sa pre Reuters starosta dediny, Priyadi.