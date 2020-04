TASR

Dnes o 10:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Tatar sa už zotavil po zranení ramena. Nová zmluva teraz nie je priorita

Slovenský hokejový reprezentant v drese Montrealu Canadiens Tomáš Tatar — Foto: TASR/AP

Montreal 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa už úplne zotavil zo zranenia ramena, ktoré utrpel ešte pred prerušením NHL pre pandémiu nového koronavírusu. Nútenú pauzu v profilige trávi doma na Slovensku a v rozhovore pre zámorské médiá vyhlásil, že podpis novej zmluvy s Montrealom Canadiens nepovažuje momentálne za prioritu.

„Na prvom mieste je teraz zdravie a bezpečnosť všetkých fanúšikov, zamestnancov klubov a hráčov. Kým sa všetko nevyrieši a nedostaneme zelenú, aby sme pokračovali, tak to skrátka musíme rešpektovať,“ povedal 29-ročný Tatar na margo rokovaní o novom kontrakte s kanadským zamestnávateľom. Súčasná zmluva mu vyprší na konci budúcej sezóny a môže sa tak stať nechráneným voľným hráčom.

Individuálne najlepšia sezóna

Slovenský krídelník zažíva svoju individuálne najlepšiu sezónu, prvýkrát v profiligovej kariére pokoril 60-bodovú hranicu. V 68 dueloch nazbieral 61 bodov za 22 gólov a 39 asistencií, čo ho radí jasne na líderskú pozíciu v tíme. Začiatkom marca sa zranil, keď nedohral víťazný zápas na ľade New Yorku Islanders (6:2).

Do prerušenia súťaže 12. marca sa už potom na ľade neobjavil. „Nebolo to nič vážne, mal som sa vrátiť prakticky v čase, keď ligu zastavili. Teraz som už úplne v poriadku a ak by sezóna pokračovala zajtra, mohol by som hrať,“ vysvetlil Tatar.

Viac mu záleží na tímovom úspechu

Slovenský útočník má momentálne v štatistikách o tri body viac ako v minulom ročníku, hoci odohral o 12 duelov menej. Viac ako na osobných štatistikách mu ale záleží na postupe Montrealu do play off. „Prioritou je tímový úspech, každý z nás chce vidieť Canadiens v bojoch o Stanley Cup,“ vyhlásil.

Canadiens aktuálne strácajú desať bodov na na Toronto, ktoré je na tretej priečke Atlantickej divízie. Rovnaké manko v boji o play off vo Východnej konferencii majú aj na Carolinu a Columbus.

Pripravuje sa samostatne

Tatar po vypuknutí pandémie zostal istý čas v Montreale, ale keď začali vo svete rušiť lety, rozhodol sa pre návrat na Slovensko. V rámci platných nariadení sa snaží pripravovať inidviduálne.

„Všetci hráči chcú zostať vo forme. Nestanovil som si osobne žiadny dátum, kedy by sa mala skončiť základná časť alebo začať play off, zatiaľ je to vo hviezdach. Podstatné je, aby sme v tom momente boli v dobrej forme. Hlavné ale teraz je zostať v bezpečí a od toho sa to všetko odvíja," uviedol Tatar podľa oficiálnej stránky NHL v konferenčnom hovore s médiami.

Vedenie NHL v utorok odporučilo hokejistom, trénerom a personálu izoláciu až do 30. apríla. Súťaž prerušili 12. marca. Podľa pôvodného harmonogramu sa mala 4. apríla skončiť základná časť. V hre je aj možnosť dohrať ročník v auguste alebo septembri.