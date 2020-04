Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sú to anjeli. Nakazený český taxikár dojemne ďakuje lekárom za záchranu života

Český taxikár nakazený koronavírusom, ktorý bol na pokraji smrti, je z najhoršieho von. Prehovoril priamo z nemocničného lôžka a ďakoval za svoj život lekárom a zdravotníkom pražskej nemocnice.

Robert dojemne ďakoval za svoj život lekárom a zdravotníkom zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. — Foto: Facebook/Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - VFN

PRAHA 15. apríla - „Je to nemocnica na úrovni. Sú tu vynikajúci ľudia, je o mňa skvele postarané. Každú chvíľku sa ma niekto pýta, či niečo nepotrebujem. Tí ľudia sú anjeli, naozaj anjeli,“ povedal na úvod videa s roztraseným hlasom vyčerpaný taxikár Robert z nemocničného lôžka vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Z najhoršieho je už vonku.

Užíval experimentálny liek

S Robertom to zo začiatku nevyzeralo vôbec dobre. S vysokými horúčkami a podozrením na zápal pľúc skončil 10. marca v Thomayetovej nemocnici. Odtiaľ ho už s pozitívnym výsledkom na koronavírus previezli v umelom spánku do Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, kde bol napojený na ECMO. V praxi tento systém nasáva krv zo žilového obehu, okysličuje ju a vracia späť do tepnového obehu.

Keďže Robertov stav bol kritický, nemocnica preňho začala zháňať experimentálny liek Remdesivir. Kým sa Remdesivir dostal do Čiech, prešlo dlhých sedem dní. V utorok 24. marca mu podali prvú dávku lieku. Našťastie sa taxikárov stav začal zlepšovať. Lekári však nevedia, či za to mohol priamo Remdesivir.

Zlomový prípad Päťdesiatročný taxikár bol infikovaný Čechom. Jeho prípad bol zlomový, ako prvý totiž nemal väzbu na ľudí, ktorí sa zdržiavali na severe Talianska. Vláda v nadväznosti na jeho prípad zaviedla v polovici marca prísne opatrenia, ktoré mali zabrániť rýchlemu šíreniu koronavírusu.

Je vďačný a šťastný

V utorok po Veľkej noci sa dokonca v krátkom videu, ktoré zdieľala nemocnica, ozval taxikár sám z nemocničného lôžka. Ďakoval v ňom lekárom a zdravotníkom za starostlivosť a hlavne za záchranu života.



„Všetkým ľuďom, ktorí mi tu pomáhajú, by som chcel odkázať, že im veľmi ďakujem. Veľmi si vážim, že ma z toho dostali, že to dokázali, že to nevzdali, že som tu a za to som veľmi šťastný. Obdivujem, ako lekári a sestry dennodenne nastavujú svoj krk. Pritom vedia, ako je to nákazlivé, majú rodiny, deti a rovnako pomáhajú,“ ocenil zdravotníkov.