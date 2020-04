TASR

Vedenie MLS nevidí polovicu mája ako reálny termín na rozbehnutie súťaže

Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) nepovažuje polovicu mája za reálny termín, kedy by sa mohla súťaž rozbehnúť.

Bývalý anglický futbalista David Beckham (uprostred) , vľavo komisár MLS Don Garber a vpravo starosta Miami-Dade County Carlos Gimenez. — Foto: TASR/AP

New York 14. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) nepovažuje polovicu mája za reálny termín, kedy by sa mohla súťaž rozbehnúť. Pre pandémiu koronavírusu uvažujú funkcionári MLS o zavedení nového formátu v snahe dohrať sezónu. Ten by sa podľa slov komisára Dona Garbera týkal zápasov hraných formou turnajov a za zatvorenými dverami, ktoré by sa však mohli konať najskôr v druhej polovici mája.

Hráči podľa aktuálnych nariadení nebudú môcť začať s tréningami skôr ako 25. apríla. Zámorská súťaž pre pandémiu prerušila sezónu predbežne do 10. mája. Pôsobia v nej aj traja Slováci, Albert Rusnák v Reale Salt Lake City, Ján Greguš v Minnesote United a Matej Oravec vo Philadelphii Union.

V USA evidovali vyše 591 000 infikovaných a viac ako 24 600 úmrtí. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už takmer dva milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 123 000 osôb.