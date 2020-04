TASR

Dnes o 08:23 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Vedenie ligy odporučilo hráčom a personálu izoláciu do konca apríla

Vedenie NHL odporučilo hokejistom, trénerom a personálu izoláciu až do 30. apríla.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 14. apríla (TASR) - Vedenie NHL odporučilo hokejistom, trénerom a personálu izoláciu až do 30. apríla. Profiliga to oznámila v utorok po konzultácii s lekármi a hráčskou asociáciou.

Súťaž prerušili 12. marca pre šíriaci sa koronavírus, zatiaľ nie je známe, či a kedy sa liga dohrá, podľa pôvodného harmonogramu sa mala 4. apríla skončiť základná časť. V hre je možnosť dohrať ročník v auguste alebo septembri.

Komisár NHL Garry Bettman nevylúčil ani možnosť skrátiť sezónu, prípadne ju dohrať na neutrálnych štadiónoch. Informoval o tom portál TSN. V USA v utorok popoludní evidovali takmer 589-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 24.527 úmrtí.