TASR

Dnes o 17:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lekári môžu vykonávať preventívne prehliadky, uviedol minister Krajčí

Preventívne prehliadky sa síce nemusia, ale stále môžu realizovať.

Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 14. apríla (TASR) – Preventívne prehliadky sa síce nemusia, ale stále môžu realizovať. V utorok to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Mieni, že mladší lekári, ktorí disponujú ochrannými pomôckami, by sa nemali báť ordinovať a prípadne aj vykonávať preventívne prehliadky.

„Záleží od vnútorného nastavenia každého jedného lekára, či má záujem preventívne prehliadky realizovať alebo nie, ako sa dohodne so svojimi pacientmi,“ komentoval šéf rezortu zdravotníctva s tým, že takáto prehliadka bude lekárovi zaplatená.

Pokiaľ má pacient podľa Krajčího pocit, že je zdravý a nemá príznaky ochorenia COVID-19 a všeobecný lekár to akceptuje, povzbudzuje na takýto krok. Apeluje tiež na občanov Slovenska, aby si zakúpili v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu len také ochranné pomôcky, pri ktorých je isté, že sú bezpečné.

Predpokladá, že ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov je v súčasnosti dostatok. Ako zdôraznil, na kontrolu využíva rezort aplikáciu, vďaka ktorej má prehľad o aktuálnom stave.

„Pripomínam, že osobné ochranné pomôcky sa majú používať na základe odporúčania, teda protokolu. Nie každý zdravotný pracovník má mať respirátor,“ komentoval minister s tým, že ochranných rúšok je na Slovensku dostatok.

Očkovanie pre deti by malo byť napriek epidémii zabezpečené staršími pediatrami. „Mladší kolegovia zasa sľúbili, že budú ochotní pracovať na epidemiologických ambulanciách, ktoré budú postupne kreované pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19.“

Krajčí tiež uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR urobí maximum na to, aby sa urýchlili procesy, ktoré by umožňovali vstup lekárov z iných krajín do systému slovenského zdravotníctva. „Môžem na to osobne dohliadnuť,“ uzavrel.