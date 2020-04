TASR

Tour de France sa v pôvodnom termíne neuskutoční. Organizátori už majú náhradný

Najprestížnejšie cyklistické podujatie Tour de France sa v roku 2020 neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne od 27. júna do 19. júla.

Slovenský cyklista Peter Sagan (zelený dres) na konci 5. etapy Tour de France 2019 — Foto: TASR/AP

Paríž 14. apríla (TASR) - Najprestížnejšie cyklistické podujatie Tour de France sa v roku 2020 neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne od 27. júna do 19. júla. Informovali o tom organizátori pretekov, ktorí zareagovali na rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona predĺžiť celoštátnu karanténu pre pandémiu koronavírusu do 13. mája.

Tour bola jedným z posledných významných športových podujatí, ktoré ešte ostávalo v kalendári v pôvodnom termíne. Usporiadateľská organizácia ASO už avizovala, že má pripravený náhradný, neskorší termín podujatia.

Preteky by mohli odštartovať 25. júla v Nice a vyvrcholiť na Elyzejských poliach v Paríži 16. augusta. Francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová navrhla, že by sa preteky konali bez účasti divákov. To ale riaditeľ „Starej dámy" Christian Prudhomme kategoricky odmietol.

Francúzsko je jednou z najviac postihnutých krajín novým koronavírusom. V krajine evidovali v utorok ráno viac ako 137-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 15.000 úmrtí. Celosvetovo je v 203 krajinách/územiach potvrdených už takmer 2 milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 119.000 osôb. Informovala DPA.