Monika Hanigovská

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Pre pandémiu sa pred ňou vypli kamery. Známa česká herečka teraz pracuje za kasou a je vďačná

Práca jej prehodnotila rebríček hodnôt aj cenu peňazí. V práci ju prekvapili kolegovia.

Sympatická herečka Bára Mottlová sa chytila novej práce — Foto: Instagram/barbora_mottlova

PRAHA 14. apríla - Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 nezasiahla len slovenských hercov. Dotkla sa aj českého umeleckého chlebíka. Mnohí herci u našich susedov doslova zo dňa na deň prišli o prácu.

Bez nej ostala aj obľúbená Bára Mottlová, ktorú mohli diváci doteraz sledovať v divadle, ale aj v seriáloch ako Ulica, Prvá republika, Prístav, či Ordinácia v ružovej záhrade.

Zrazu prišla o všetko, čo poznala

Herečka však neostala sedieť doma na zadku a chopila sa novej príležitosti napriek tomu, že od herectva je nový džob na míle vzdialený. Už vyše dva týždne „zarezáva“ ako predavačka za kasou. Ako nám prezradila, o to viac si váži to, že sa jej to podarilo. O svojich dojmoch a skúsenostiach nám povedala oveľa viac.

„Zo dňa na deň sa zavreli divadlá a zakázali sa aj spoločenské udalosti. Vzhľadom na to, že hrám prevažne divadlo alebo moderujem akcie, prišla som tak o prácu. O pár dní na to sa prestalo aj natáčať,“ opisuje Bára pre Dobré noviny, pričom dodáva, že to bol úplný pracovný zlom.

Prehodnotila svoje priority

Rýchlo sa však vzchopila a prijala možnosť brigádovať za pokladňou v supermarkete. Práca jej prehodnotila rebríček hodnôt aj cenu peňazí. „Je to určite veľká zodpovednosť robiť na pokladni, prijímať a vydávať peniaze, takže rešpekt je. Ja som celkom dosť poctivá a k práci pristupujem zodpovedne a svedomito. Nerada robím chyby, ale zase sa rada učím novým veciam. O všeličo sa zaujímam a som veľmi rada za takú skúsenosť. Človek si aj prehodnotí rebríček hodnôt aj cenu peňazí,“ priznáva herečka.

Kolektív si pochvaľuje. „Kolektív ma prekvapil od samého začiatku. Je tu tak priateľská a pohodová atmosféra. Veľkú radosť mám aj z toho, ako ma krásne ostatní prijali. Nie preto, že som známa herečka, ale jednoducho preto, že sú to skvelí ľudia. Práca je náročná, ale krásna.“

Podľa jej slov je rada, že nemusí sedieť doma na zadku: „Navyše mám skvelý pocit, že pracujem a nemárnim svoj čas ani peniaze.“

Napriek tomu, že nosí v práci rúško, občas sa stane, že ju ľudia spoznajú. „Pár ľudí ma určite spoznalo a povedali mi to priamo aj s lichôtkou, že som dobrá. Pár ľudí mi napísalo dodatočne aj na sociálne siete, že som ich obsluhovala a že som bola veľmi milá a ústretová. To mi urobí vždy veľkú radosť,“ povedala Bára.

Z odvedenej práce má skvelý pocit

Vraví sa, že práca šľachtí človeka. Nové skúsenosti si dokážu odniesť i herci napriek tomu, že práca v supermarketoch je na míle vzdialená od ich pôvodnej. „Všetko je to pre mňa nové. Každý deň sa niečo nové učím. Nie je to len sedieť a pípať. Okolo toho je veľa vecí a okolností,“ hovorí a dodáva, že z odvedenej práce má skvelý pocit.

Česká herečka si plne uvedomuje, že jej nový koronavírus dočasne zahatal cestu a aj to, že práce nie je momentálne až tak veľa. Je preto vďačná: „Rozhodne sa nemôže nájsť práca pre každého, kto o ňu prišiel zo dňa na deň. Toľko pozícií a kapacít jednoducho nie je. O to viac si vážim to, že mne sa to podarilo.“

Odkaz pre slovenských hercov

Česká herečka cez Dobré noviny odkazuje slovenským hercom jednu dôležitú vec: „Vydržte! Verte, že je to len prechodné obdobie. Buďte na seba dobrí a čas, ktorý teraz máte, venujte ľuďom, ktorých máte radi, a tiež ho venujte veľa sebe. Zlepšujte sa, pracujte na sebe, športujte, učte sa jazyk, napíšte knihu, založte blog. Jednoducho urobte to, čo ste vždy chceli ‚až bude čas‘.“