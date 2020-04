TASR

Dnes o 15:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Spoločnosť Tytex začala vyrábať tvárové masky, má nedostatok šičiek

Výrobca zdravotníckych odevov a pooperačných odevných doplnkov Tytex zareagoval vo svojom výrobnom závode v Humennom na pandémiu COVID-19 vyvinutím nového produktu, tvárovej masky

Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Humenné 14. apríla (TASR) – Výrobca zdravotníckych odevov a pooperačných odevných doplnkov Tytex zareagoval vo svojom výrobnom závode v Humennom na pandémiu COVID-19 vyvinutím nového produktu, tvárovej masky

Situácia s novým koronavírusom však podľa slov prezidenta skupiny Tytex Jana Dama ovplyvnila výrobu podniku aj iným smerom, aktuálne zápasia s nedostatkom šičiek.

"Naše pracovné kapacity sú v tomto momente zľahka obmedzené, a to pre potrebu časti našich zamestnancov ostať doma so svojimi deťmi. A keďže to pre niektoré z našich produktov znamená dlhšiu dobu dodania, hľadáme šičky," priblížil pre TASR Dam s tým, že súčasná situácia celkovú produktivitu podniku neovplyvnila. Vstupné suroviny pre svoju výrobu zabezpečili na začiatku pandémie a ako doplnil, spoločnosť nezaznamenala ani problémy pri expedovaní svojich hotových výrobkov.

Podľa Damových ďalších slov sa spoločnosti darí vyrábať približne 70.000 tvárových masiek týždenne aj napriek aktuálnemu výpadku pracovníkov. "Investovali sme do vyššej kapacity v zmysle strojov, ktoré sú schopné vyrábať tieto masky," vysvetlil.

Všetky elastanovo-polyamidové bezšvové tvárové masky z Tytexu putujú na slovenský trh. "Prvé dodávky smerovali lokálnym spoločnostiam a inštitúciám, ktoré chceli ochrániť svojich zamestnancov. Slovensko je a zostane cieľovým trhom pre tento produkt," uzavrel Dam s tým, že škála cieľových zákazníkov sa neustále rozrastá.

Vo výrobnom podniku skupiny Tytex v Humennom pracuje približne 500 zamestnancov.