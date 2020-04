Tímea Gurová

Ako sa doma starať o chorého s koronavírusom? Dodržiavajte tieto zásady

Väčšina pozitívne testovaných na koronavírus neskončí v starostlivosti nemocničného personálu. O pacientov sa starajú zvyšní členovia domácnosti a mali by sa pritom riadiť prísnymi pravidlami.

Pacient by mal mať samostatnú izbu a s ostatnými členmi domácnosti prichádzať do kontaktu len v nevyhnutných prípadoch. — Foto: TASR/AP, Pexels

BRATISLAVA 14. apríla – Nie každý, komu vyšiel pozitívny test na koronavírus, môže prežiť obdobie izolácie mimo svojho domova a mimo svojich blízkych. Svetová zdravotnícka organizácia vydala príručku, ako k nakazenému členovi domácnosti pristupovať, aby sa nákaza nerozšírila ďalej. Ak ide navyše o priebeh choroby s miernymi alebo žiadnymi príznakmi, takmer určite nehrozí ani hospitalizácia mimo domova.

Vlastná izba

Pacient s koronavírusom by mal mať predovšetkým vlastnú izbu. V nej by malo byť permanentne otvorené okno a čo najviac zabezpečená cirkulácia vzduchu. Okná by mali byť otvorené aj v kúpeľni či toalete, ak ich musí zdieľať aj s inými členmi domácnosti. Do spoločného kontaktu by sa mal dostať len v nevyhnutných prípadoch.

V izbe pacienta by malo byť otvorené okno po celý čas. Foto: Pixabay.com

Nikdy sa nepriblížiť

Ak sa fyzickému kontaktu nedá úplne zamedziť, dôležité je ostať vo vzdialenosti aspoň jeden meter. O človeka by sa mala starať iba jedna a tá istá osoba. Ideálne taká, ktorá nepatrí do rizikovej skupiny a je zdravá. Pred a po každom kontakte si musí umyť ruky. V tomto prípade sa odporúča na utieranie rúk používať jednorazové utierky. Ak to nie je možné docieliť, uteráky treba často meniť a pacient má, samozrejme, vlastný.

Nevstupovať bez masky

Pri každom spoločnom kontakte nesmie chýbať na tvári maska a na rukách jednorazové rukavice. Musíme dbať na to, aby sa s maskou zachádzalo správne a na tvár ju nasadili tak, aby sme sa dotýkali len gumičiek. Masky na tvári sa už netreba dotýkať ani s ňou inak manipulovať. Ak je vlhká hneď sa musí zahodiť a použiť nová.

Ochranné rukavice a masky by mali byť samozrejmosťou pri každom kontakte s pacientom. Foto: Pixabay.com

Každý deň dezinfikovať

Dezinfekcia je nevyhnutným vybavením domácnosti. Každý deň by sa mala použiť na všetko, čo prišlo do kontaktu s nakazeným človekom. Čistia sa kľučky, vypínače, toaleta či vodovodné batérie.

Pozor pri príprave jedla

Pacient by mal mať vlastné uteráky, posteľnú bielizeň ale aj riad a príbor. Nikto iný by sa nemal dostať s týmito predmetmi do kontaktu. Aj umývanie použitého riadu sa musí vykonávať samostatne a nie v kontakte s riadom ostatných členov domácnosti. Pred a po príprave jedla, ako aj pred a po umývaní riadu, si treba poriadne vyumývať ruky.

Ak sa nedá zabezpečiť úplná izolácia od ostatných členov domácnosti, kľučky či vypínače treba pravidelne dezinfikovať. Foto: Pixabay.com

Uistite sa, že je mu nič nechýba

Pacient by mal čas tráviť oddychom. Počas celej doby by mal mať dobrú zásobu vody, čerstvého ovocia, zeleniny a vitamínov.