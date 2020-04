Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Z opatrovateľského zariadenia utiekli všetci pracovníci. O viac ako 50 seniorov sa stará jediná žena

Pracuje takmer 24 hodín denne. Sestrička Alexandra je jediná sestra, ktorá pomáha viac ako 50 seniorom v ošetrovateľskom zariadení vo Varšave, keďže ostatní buď ušli alebo nenastúpili.

Domov dôchodcov vo Varšave. O 50 seniorov sa stará jedna žena. — Foto: Gazeta Mieszkaniec.

VARŠAVA 14. apríla - Z ošetrovateľského domu vo Varšave doslova utiekli všetci zdravotníci a ďalší odmietli nastúpiť do služby. Hoci ide o smutný príbeh, svetlo doňho vnáša neobyčajná žena s obrovským srdcom. O 56 seniorov, z ktoých 22 bolo pozitívne testovaných na nový koronavírus, sa stará jediná zdravotníčka, Alexandra. Informuje spravodajský portál Idnes.

Sanitka prechádza okolo cyklistu s ochranným rúškom na tvári vo Varšave. Foto: TASR/AP

Prvý prípad koronavírusu v domove pre dôchodcov v štvrti Mokotów zaznamenali koncom marca. Ochorenie sa začalo rýchlo šíriť.

Obetavá riaditeľka

Keď ministerstvo zdravotníctva rozhodlo, že počas epidémie môžu zdravotníci pracovať len na jednom mieste, takmer všetci zamestnanci domova cez noc utiekli. Niekoľko dní sa o seniorov v Mokotówe starala riaditeľka zariadenia, tá je však teraz v karanténe.

Nastúpila len Alexandra

Úrady minulý týždeň rozhodli, že do opatrovateľského zariadenia pošlú posily. Šesť zo siedmich zdravotníkov pokyn ignorovalo. Píše portál Wyborcza. Rozkaz poslúchla len jedna sestra Alexandra.

Do zariadenia ešte dochádza lekár, ten však len vydáva pokyny a predpisuje lieky. Mali by tam byť aj opatrovatelia, lenže tí nemajú právomoc vykonávať zdravotnícke úkony.

Odhodlaná pomáhať

Alexandrin manžel má o ňu právom strach. „Pracuje takmer dvadsaťštyri hodín denne. Od piatku neopustila zariadenie ani na okamih,“ hovorí o svojej obetavej žene.

Východisko hľadá aj jej manžel

Snaží sa jej všemožne pomôcť. On sám obchádza kláštory a hľadá pomoc medzi mníškami, ktoré by jeho manželke mohli pomôcť so starostlivosťou o klientov domu. „Hovoria len: ,Môžeme sa za ňu modliť,'“ rozpráva muž o svojej snahe pomôcť nielen svojej žene, ale aj seniorom.

Je vďačný za ochranné pomôcky

Do Mokotówa dorazili aspoň ochranné prostriedky z Mazovského vojvodstva, ale aj miestnej radnice či od súkromných darcov. „Som im vďačný," ďakuje muž. „Vojvodstvo je zodpovedné za to, že sa moja žena ocitla v tak ťažkej situácii. Nevyslala sa tam sama. Je to úplný nedostatok zodpovednosti,“ dodáva.

Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa Poľsko eviduje 7049 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Chorobe doposiaľ podľahlo 251 ľudí, vyliečilo sa 618 nakazených.