Oceány sú mimoriadne odolné. Do roku 2050 by sa mohli kompletne obnoviť, tvrdia vedci

Nová štúdia uvádza, že k úplnému uzdraveniu by mohlo prísť už do troch desaťročí.

Ilustračné foto — Foto: Free-Photos/Dimitris Vetsikas, Pixabay

BRATISLAVA/THUWALU 14. apríla - Už desiatky rokov vnímame oceány ako mimoriadne zanedbané skládky odpadu, ktoré doplácajú najmä na nedostatočné úsilie v oblasti ochrany životného prostredia zo strany ľudí a tiež klimatické zmeny.

Problémom oceánov je fakt, že boli ľuďmi využívané a znečisťované po celé stáročia. Negatívny dopad sa však naplno prejavil až v posledných 50-tich rokoch. Ryby a iné morské živočíchy sme lovili takmer do vyhynutia, prípadne „prácu“ dokončili ropné škvrny a iné formy znečistenia. V posledných desaťročiach rástol aj vplyv zmeny podnebia, ktorý sa podpísal pod nárast kyslosti oceánov. Potvrdzuje to aj minuloročná správa (IPCC).

Moria sú pozoruhodne odolné a dokážeme ich zachrániť

Podľa najnovšej štúdie sú však oceány odolnejšie, než sme si mysleli a do 30-tich rokov by mohlo prísť k ich úplnej obnove.

Nový prieskum uznáva rozsah problémov, avšak a čo je veľmi dôležité - poukazuje aj na pozoruhodnú odolnosť morí. Od zákazu komerčného lovu veľrýb sa toho zmenilo pomerne dosť. Poďme k číslam.

Podiel morských druhov, ktoré IUCN vyhodnotila ako ohrozené globálnym vyhynutím, klesol z 18 % v roku 2000 na 11,4 % v roku 2019. „Naša štúdia dokumentuje obnovu morskej populácie, biotopov a ekosystému a to po zásahoch v oblasti ochrany. Poskytuje konkrétne, na dôkazoch založené, odporúčania a overené riešenia z celého sveta,“ uviedol pre BBC News hlavný autor štúdie Carlos Duarte, ktorý je profesorom morskej vedy na Univerzite Kráľa Abdullaha (KAUST) v Thuwalu, v Saudskej Arábii.

„Vieme, čo by sme mali urobiť pre obnovu morského života a máme dôkazy, že tento cieľ sa dá dosiahnuť do troch desaťročí. V skutočnosti si to vyžaduje, aby sme urýchlili naše úsilie a rozšírili ho do oblastí, v ktorých je toto úsilie v súčasnosti len mierne,“ uvádzajú autori.

Moria sú pozoruhodne odolné a dokážeme ich za spoločného úsilia zachrániť už do troch desaťročí. Foto: Pexels

Pre záchranu oceánov je kľúčových týchto 9 komponentov

Vedci identifikovali deväť komponentov, ktoré sú kľúčové pre obnovu oceánov: slané močiare, mangrovník, morské riasy, koralové útesy, kelp (morská riasa, pozn. redakcie), ústrice, rybolov, megafauna a hĺbka oceánu.

Vedci tiež odporúčajú celý rad opatrení, ktoré sú potrebné, vrátane ochrany určitých druhov, či obnovy biotopov.

„Teraz máme schopnosť aj odborné znalosti na to, aby sme dokázali obnoviť životne dôležité morské biotopy, ako sú napríklad ústrice, mangrovníkové bažiny a slané močiare - ktoré udržiavajú naše moria čisté a podporujú celý ekosystém,“ uviedol spoluautor Prof. Callum Roberts z University of York, UK.

Môžeme byť optimistickí, no robíme málo

„Veda nám dáva dôvod byť optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť našich oceánov, ale momentálne v Spojenom kráľovstve alebo na celom svete nerobíme dosť,“ dodal.

Veľkou výzvou je zmena podnebia, ktorá zvyšuje hladinu morí a zvyšuje kyslosť vôd. Miera otepľovania pravdepodobne spôsobí, že prestavba tropických útesov bude náročná.

„Ak sa nebudeme zaoberať klimatickými zmenami a nebudeme zvyšovať ambície a bezprostrednosť tohto úsilia, riskujeme stratu nášho úsilia,“ povedal Prof Duarte. Kľúčom by malo byť aj zníženie tlaku na zásoby rýb a intenzívnejšie sa zaoberať plastovou podstielkou.

Ďalšou veľkou otázkou sú peniaze. Nová štúdia odhaduje, že obnova morského života, bude do roku 2050 stáť 10-20 miliárd dolárov ročne. Autori uznávajú, že vlády majú v súčasnosti na mysli mnoho iných záležitostí, veria však, že záchrana oceánov je dosiahnuteľný cieľ.

Kompletnú štúdiu nájdete aj na portáli nature.com.