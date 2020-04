TASR

Klopp si užíva virtuálne tréningy i spev k narodeninám v rôznych jazykoch

Uviedol to v rozhovore pre klubový web suverénneho lídra Premier League.

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp (vpravo) — Foto: TASR/AP

Liverpool 14. apríla (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Jürgen Klopp si síce užíva virtuálne tréningy svojho mužstva, ale už sa nevie dočkať návratu do normálneho procesu.

Uviedol to v rozhovore pre klubový web suverénneho lídra Premier League. „The Reds" sú na čele PL s 25-bodovým náskokom pred Manchestrom City. Liga je ale pre pandémiu koronavírusu zastavená a stále sa nevie, kedy a ako by sa mohla opäť rozbehnúť.

„Keď sme začali s týmito virtuálnymi tréningami, ani som si nevedel predstaviť, aké to bude zaujímavé. Aspoň na minútu, hodinu či dve sa vidíme a môžeme byť spolu. Hráči si stále udržujú vysokú morálku, sú výnimočná skupina osobností. Všetko je to ale iné, ako by to bolo normálne. A bude to horšie, čím to bude dlhšie. Akceptujem situáciu na 100 percent, no trápi vás to čoraz viac,“ citovala Nemca agentúra DPA.

Kouč Liverpoolu tiež ocenil technické vymoženosti doby, ktorá na diaľku dokáže mužstvo spojiť. „Predstavte si niečo takéto v 80-tych rokoch. To by bolo bláznivé. Keď máme začať o 10.00, už o 9.30 sú všetci na čete, chcú sa rozprávať a najmä zo začiatku to bolo dosť chaotické. Veľmi si tiež užívame spievanie Happy Birthday pre chlapcov, ktorí majú v tento čas narodeniny. Vonku by to znelo dobre, teraz to znie strašne. Spievame to vo všetkých jazykoch hráčov, ani neviem v koľkých. Zvykli sme to robiť pred tréningom vonku, teraz na aplikácii musím prepínať okná a stane sa, že na jedného či dvoch zabudnem,“ dodal Klopp.