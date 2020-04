TASR

Akadémia vied odporučila nemeckej vláde postupne otvárať školy a nosenie rúšok v MHD

Halle 13. apríla (TASR) - Nemecká akadémia vied Leopoldina so sídlom v meste Halle v pondelok tamojšej vláde odporučila, že by mohla postupne začať otvárať niektoré základné a stredné školy, a to pri zaistení prísnej kontroly hygienických pravidiel, ktoré majú zabrániť v šírení nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.

Leopoldina vyhlásila, že znovuotvorenie škôl by pomohlo normalizovať nové hygienické opatrenia a dopomohlo by aj k oživeniu verejného života. Aby bolo možné tieto zmeny zaviesť, bude nevyhnutné, aby počet nových prípadov nákazy zostal na udržateľnej úrovni, varovala akadémia.

Rúška vo vozidlách MHD

Vedci z tejto renomovanej inštitúcie vláde ďalej odporučili, že ľudia v prostriedkoch mestskej verejnej dopravy by mali nosiť ochranné rúška zakrývajúce ústa a nos. Kancelárka Angela Merkelová uviedla, že odporúčania odborníkov z Leopoldiny sú „veľmi dôležité“ pre ďalšie kroky vlády.

Medzi ďalšie návrhy akadémie patrí aj otváranie obchodov, reštaurácií a vládnych úradov. Naopak, súkromné či služobné cesty, ako aj väčšina verejných podujatí by sa do režimu pred pandémiou mali začať vracať len postupne.

V Nemecku zaznamenali podľa údajov DPA do pondelňajšieho rána najmenej 124 189 prípadov nákazy a 2834 úmrtí na COVID-19.