FA môže poskytnúť Wembley a St. George's Park pre potreby anglickej ligy

Anglická Futbalová asociácia (FA) ponúkla národné štadióny Wembley a St. George‘s Park pre potreby najvyššej domácej súťaže.

Na snímke pohľad na futbalový štadión Wembley v Londýne 17. marca 2020 — Foto: TASR/AP

Londýn 13. apríla (TASR) - Anglická Futbalová asociácia (FA) ponúkla národné štadióny Wembley a St. George‘s Park pre potreby najvyššej domácej súťaže. Na neutrálnej pôde v Londýne a Burtone by sa mohla dohrať Premier League, ktorú pre pandémiu nového koronavírusu prerušili minimálne do 30. apríla.

Cieľ FA je dokončiť sezónu bez prítomnosti fanúšikov, po reštarte 1. júna by ju dohrali v šiestich týždňoch. Na dvoch štadiónoch by sa mohlo uskutočniť niekoľko stretnutí za deň. Takýto scenár by umožnil aj riadny začiatok nového ročníka, ktorý je naplánovaný na 8. augusta. Informoval o tom portál The Times.