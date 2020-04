Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 11 minút 0 zdieľaní Španiel o pandémii: Vírus už bol aktívny a my sme s Talianmi ešte hrali Ligu majstrov. Rúška u nás nemôžu byť povinné ako u vás

Ako domáci Španieli zvládajú karanténu a čo hovoria na naše opatrenia?

Na snímke vľavo španielski zdravotníci, vpravo Javier. — Foto: Archív JL

CÓRDOBA/BRATISLAVA 13. apríla - Javier sa ešte začiatkom marca tešil na to, že koncom mesiaca ho navštívi jeho slovenská priateľka Nina. Vo vzťahu na diaľku sú spolu už rok, no poznajú sa dlhšie. Práve koncom marca mali spolu stráviť niekoľko týždňov v pomaly sa otepľujúcom, slnečnom Španielsku. Pandémia im však, ako mnohým iným párom s podobným osudom, dala ráznu stopku. Nina trávi svoje dni na Slovensku, zatiaľ čo Javier v rodnom Španielsku, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu poriadne tvrdo. Španielsko je po Taliansku druhou najviac postihnutou krajinou v Európe.

Javier žije v južnom Španielsku, v meste, ktoré je vďaka svojim vysokým letným teplotám prezývané aj „panvica Španielska“. Jarné lúče španielskeho slnka si však aktuálne môže vychutnávať len na terase svojho domu. Prísne opatrenia a obmedzenie voľného pohybu osôb spôsobili, že Španieli sa museli vzdať spoločnosti, stretnutí s priateľmi a srdečného sociálneho kontaktu, pre ktorý sú vo svete známi. Javier pre Dobré noviny porozprával, ako Španieli prežívajú pandémiu a prezradil aj to, že hoci sa mu naše masové šitie rúšok zdalo v začiatkoch trošku prehnané, uznáva, že prevencia je vždy lepšia ako liečba.

Mesto Cordoba a okolité dediny bývajú prezývané aj panvicou Španielska. Práve kvôli vysokým teplotám, ktorými je táto časť Andalúzie známa. Na snímke zábery z Cordoby. Foto: Unsplash

V akej časti Španielska sa nachádzaš a koľko nakazených ľudí je aktuálne v tvojom meste?

Nachádzam sa v meste Córdoba, čo je mesto na severe Andalúzie s 325 000 obyvateľmi. Momentálne máme 926 aktívnych prípadov, avšak myslím, že číslo úmrtí je reprezentatívnejšie, pretože reálne číslo nakazených nemohlo byť spočítané vzhľadom na to, že všetci neboli testovaní.

Španielsko nariadilo prísne karanténne opatrenia, ktoré sa najnovšie predĺžili až do 26. apríla, no podľa slov premiéra Pedra Sáncheza sa očakáva, že budú platiť až do 10. mája. Ako to funguje v praxi? Za akých podmienok môžeš opustiť dom?

V praxi to vyzerá tak, že nateraz fungujú opatrenia dobre, znížil sa počet úmrtí, a je to logické, pretože väčšina ľudí prekvapivo dodržiava obmedzenia nariadené vládou. Z domu sa smie vychádzať len v prípade, že niekto má prácu, ktorá je primárne dôležitá (jeho práca je nevyhnutná pre chod spoločnosti - zdravotníci, predavači a pod.), na nákup základných vecí a človek môže ísť na prechádzku s domácimi zvieratami.

Venčenie psa ako najžiadanejšia činnosť v domácnosti

Ako často a prečo chodievaš von? Prípadne, ako vyzerá tvoj bežný deň v karanténe?

Zvyknem vyjsť z domu raz za tri dni, keď si idem kúpiť tabak alebo idem na prechádzku so psom, záleží od toho, či už ju vyvenčil niekto iný z našej domácnosti. Je to činnosť, ktorá sa stala jednou z najžiadanejších v našej domácnosti.

Čo všetko je aktuálne v Španielsku z nariadenia vlády zatvorené a ktoré prevádzky môžu fungovať aj naďalej?

Až dodnes sú otvorené iba supermarkety, banky, čerpacie stanice, niektoré fabriky, verejná doprava. Je pravda, že všetky tieto služby okrem potravín skrátili svoju pracovnú dobu, aby boli čo najmenej vystavení riziku nákazy. Otvorené sú aj iné služby, ako napríklad notári alebo pohrebné služby.

Javier počas návštevy Slovenska ochutnal aj tradičné bryndzové halušky. Foto: Archív JL

Kým neplatil v Španielsku zákaz vychádzania, fungovala aj u vás akási dobrovoľná izolácia? Na Slovensku sme mali obmedzený pohyb len počas veľkonočných sviatkov, no posledný mesiac sa radikálne zvýšil počet ľudí, ktorí dobrovoľne zostávali doma a nenavštevovali sa. Dá sa však povedať, že Španieli sú predsa len o čosi kontaktnejší národ ako sme my, izolovali ste sa dobrovoľne aj vy alebo ste naďalej žili, akoby sa nič nedialo?

Ja osobne som bol v dobrovoľnej karanténe už dva dni pred obmedzeniami vlády, ale treba vziať do úvahy, že všetko sa udialo veľmi rýchlo. Vo štvrtok sme ešte žili normálny život s malým počtom prípadov lokalizovaných v Španielsku, nasledujúci pondelok už boli zavedené obmedzenia pohybu.

Keď ide o to, či zvoliť dobrovoľnú karanténu alebo nie, myslím, že je dosť ťažké predvídať, čo by sa stalo. Španielsko má takmer 50 miliónov obyvateľov s veľmi rôznorodými charaktermi. Andalúzan je veľmi odlišný od Katalánca, odhliadnuc od toho, že každý má svoje zvyky od mamy a otca.

Staršie ženy stoja počas karantény na balkóne v severošpanielskom meste Pamplone. Javier priznáva, že aj venčenie psa sa v ich domácnosti stalo žiadanou aktivitou. Foto: TASR/AP

Vírus už bol aktívny, no my sme ešte hrali Ligu majstrov v Taliansku

Ako vnímali Španieli pandémiu v začiatkoch? Keď začali prichádzať správy z Talianska a prvé európske štáty začali prijímať prísne opatrenia. Ako ste to vnímali vy? Mysleli ste si, že sa to dotkne vášho životného štýlu tak dramaticky, ako sa aj stalo?

Keď začali prichádzať správy z Talianska, začali sme sa vážne obávať. Nielen skrz fakt, že je to krajina, s ktorou má Španielsko úzky obchodný vzťah, ale s Talianskom máme veľmi blízky vzťah aj čo sa cestovania týka. V čase, keď už bol vírus aktívny, sa v Taliansku hrali futbalové zápasy Ligy majstrov medzi nami a Talianskom. Ľudia voľne cestovali, nie náhodou prišiel vírus práve do Talianska. Je to najturistickejšia krajina na svete a netrvalo dlho, kým prišiel vírus aj do Španielska.

Pokiaľ ide o reštrikcie. Taliansko uplatnilo obmedzenia len pár dní pred nami, ktoré boli podľa môjho názoru už v tom čase nedostatočné, pretože ľudia mohli chodiť voľne po ulici a športovať. Na obmedzenia iných krajín sa teraz pozeráme zatvorení v domoch. Myslím, že naše obmedzenia sú logickejšie, ako boli tie v Taliansku: menej sociálneho kontaktu znamená menej nakazených. Zároveň je však veľmi komplikované byť tak dlhý čas zatvorený. A teraz vidíš krajiny, ako sú Taliansko alebo USA, ktoré mali na začiatku len veľmi mierne obmedzenia, a pýtaš sa sám seba, kto to teda robí naozaj dobre...

Tvoja priateľka je Slovenka, s ktorou si pravidelne v kontakte. Ako si vnímal, keď ti hovorila o opatreniach, ktoré začalo prijímať Slovensko? Keď sme napríklad hromadne začali nosiť rúška, hoci sme mali len pár prípadov, no u vás už boli stovky, dokonca tisíce, ale rúška ste napríklad nenosili vôbec.

Myslím, že Slovensko na začiatku konalo dobre a rýchlo. Vyrábanie rúšok vo väzení pri 100 potvrdených prípadoch nákazy som videl ako troška prehnané, ale ako sa vraví, „prevencia je lepšia ako liečba“. Nemôžeme porovnávať prípad Slovenska so Španielskom. Sú to krajiny s veľkými rozdielmi, pokiaľ ide o ekonomiku aj obyvateľstvo.

Zdravotné sestry a lekári tlieskajú na pamiatku kolegu Estebana, zdravotného brata, ktorý podľahol na ochorenie COVID-19 v nemocnici v španielskom meste Leganés pri Madride. Rúšok je v Španielsku nedostatok, preto podľa Javiera ani nemôžu byť povinné. Foto: TASR/AP

Téma rúšok je komplikovaná. Keď sme prišli v Španielsku k číslu 1000 infikovaných, neboli to čerstvo infikovaní ľudia. Nakazení už boli tak 10-14 dní. V čase, keď sa všetci títo ľudia nakazili, bolo oficiálne zaznamenaných len veľmi málo prípadov. Musíme však vziať do úvahy, kde sa títo „postihnutí jednotlivci“ pohybovali a fakt, že mohli vo svojom okolí nakaziť ďalších 3 alebo 4 ľudí. V tom čase teda mohlo byť viac ako 3000 alebo 4000 „ovplyvnených vírusom“, a to minimálne. To znamená, že by bolo potrebné zabezpečiť rúška celému obyvateľstvu, pretože nevieme, kto je infikovaný a kto nie. Zabezpečiť 50 miliónov rúšok denne počas niekoľkých mesiacov je nereálne.

Preferuje sa teda, aby rúška nosili doktori a zdravotnícki pracovníci, ktorí ich najviac potrebujú. Doma vyrobené rúška dávajú pocit bezpečia, ale zväčša nemajú žiadny typ filtra a vírus teda cez ne dokáže prejsť. Na druhej strane ani odborníci z WHO sa nevedia zhodnúť a hovoria, že ich dennodenné nosenie nie je potrebné. Iní odborníci zas hovoria, že áno... Ja osobne mám jedno doma vyrobené rúško a nedodáva mi pocit bezpečia. Preferujem byť viac ostražitý, čo sa týka vzdialenosti od iných ľudí, keď idem von, umývať si ruky a dezinfikovať všetko, čo prinesieme domov.

Rúška nie sú povinné, lebo ich je nedostatok, aj tak ich však všetci nosia

Ako je to teda s rúškami dnes? Patria do vašej takpovediac „povinnej výbavy“, ako u nás, alebo ich nenosíte ani v dnešných dňoch?

Rúška u nás nie sú povinné a myslím, že je to kvôli ich nedostatku v lekárňach. Aj tak ale nosia všetci rúška, či už vyrobené doma alebo tie kúpené aj s filtrom.

Myslíš, že nazvime to „slovenský postup“ v boji s koronavírusom by bol v Španielsku neuskutočniteľný? Mám na mysli najmä tie povinné rúška, odporúčanú dobrovoľnú izoláciu…

Nie, nemyslím si, že by to bolo možné. Začnime úplne od začiatku. V Španielsku boli prvé dva prípady potvrdené na Kanárskych ostrovoch. (Turista z Nemecka a na Baleárskych ostrovoch to bol turista z Veľkej Británie.) V momente, ako títo turisti vstúpili na letisko, mohli nakaziť ktorúkoľvek osobu a táto prípadne nakazená osoba zase mohla cestovať po Španielsku v hociktorom zo stovák národných letov, ktoré sú medzi ostrovmi a pevninou. A to neberieme do úvahy všetkých turistov z Číny, ktorí prichádzajú každý rok do Španielska, a taktiež nerátam futbalové a basketbalové zápasy, ktoré hrali tímy Valencie a Madridu, respektíve ich hrali v Miláne, keď sa už sa aj vedelo o prípadoch nakazených v tejto časti Talianska. Taktiež je medzi Španielskom a Slovenskom veľký rozdiel v počte obyvateľov. Pri tak veľkom počte je naozaj veľmi ťažké zabezpečiť a kontrolovať všetko nevyhnutné.

Vláda Španielom neprestajne odporúča umývanie rúk, dodržiavanie vzdialenosti, ale takisto napríklad aj dezinfikovanie každej veci, ktorú si prinesú do domácnosti. Na snímke španielsky premiér Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP

Vláda Španielom odporúča dezinfikovať všetko, čo prinesú domov

Aké odporúčania vám dala španielska vláda, aby ste sa chránili? Zmenilo sa napríklad informovanie domácich médií, hovorí sa viac o potrebe umývania rúk, ochrany tváre, dodržiavania vzdialenosti od iných ľudí a pod.?

Od prvého dňa vláda neprestajne odporúčala, aby sme dodržiavali bezpečnú vzdialenosť, umývali si dôkladne ruky a čo najmenej sa dokýtali tváre. Trošku neskôr začali s odporúčaniami o umývaní všetkých produktov/vecí, ktoré prinesieme do domácnosti. A už nielen vláda, ale aj programy v televízii a na internete stále pripomínajú spomenuté opatrenia. Dokonca aj známe značky sa adaptovali na momentálnu situáciu s vírusom a pripomínajú, ako si správne umývať ruky.

Keď hovoríme o médiách, vo všeobecnosti môžeme vidieť rozdiel skôr medzi programami, ktoré informujú a ktoré zabávajú. Tie, ktoré informujú, majú menej personálu a každý, kto môže pracovať z domu, to robí. Príkladom môže byť poludňajšie spravodajstvo. V štúdiu sú len najnevyhnutnejšie osoby, žiadne maskérky, iba jedna kamera a pod. Predpoveď počasia a športové správy moderátori vysielajú zo svojho domu. Ľudia pripravujúci zábavné programy vo všeobecnosti pracujú z domu, alebo na vyplnenie využívajú tieto programy staršie videá.

Pusa na obe líca na privítanie? Po pandémii sa k tomu vrátime

Myslíš si, že súčasná pandémia a dopad, aký má práve na Španielsko, do budúcna nejako zmení správanie Španielov a vaše zaužívané zvyky?

Nie iba naše zvyky a správanie, ale správanie celého sveta. Aj útoky z 11. septembra zmenili celý svet a náš spôsob pohybu medzi krajinami. Koronavírus doteraz zabil oveľa viac ľudí. Musia prísť nejaké nové opatrenia na letiskách alebo niečo podobné. Hoci meranie telesnej teploty je asi dosť zbytočné, ale nech nám nie je čudné, že nás v najbližších rokoch nenechajú cestovať so zvýšenou teplotou. Ak je to, čo sa ma chceš spýtať, či si budeme naďalej dávať dve pusy na líca na privítanie, moja odpoveď je áno. Nie hneď po ukončení izolácie, ale krok po kroku sa všetci k tomuto zvyku vrátime.

Javier a jeho slovenská priateľka Nina. Foto: Archív JL

Koncom marca mala tvoja priateľka prísť za tebou do Španielska, do poslednej chvíle sa zdalo, že aj pôjde. No potom sa uzatvorili hranice a vycestovať nebolo možné. Kedy myslíš, že sa stretnete? Sú nejaké odhady, kedy sa bude dať znova z a do Španielska cestovať?

To je otázka za milión eur. Ak budeme optimisti, očakávame, že sa uvidíme koncom septembra. Ale ak budeme pesimisti, tak až na Vianoce. Nateraz naša vláda nechce povedať nič o konkrétnych dátumoch, pretože všetko záleží od toho, ako sa bude vírus vyvíjať.

Čo urobíš ako prvé, keď sa skončí karanténa? .

Prvé, čo urobím, je, že vyjdem z domu na prechádzu, hocikam. Ak nám povedia, že sa môžeme stretnúť v malých skupinách, pôjdem pozrieť niektorého zo svojich kamarátov. Dáme si na slnku, v prírode, pivo, samozrejme, opatrne aj s nevyhnutnými opatreniami. A keď sa otvoria bary, tak asi budú musieť zaviesť na jeden deň štátny sviatok, pretože všetci Španieli máme chute. Ale predpokladám, že na to isté sa tešia všetci ľudia po celom svete.