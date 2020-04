TASR

Dnes o 08:14 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Thiem je pesimista. Návrat do normálu vraj potrvá ešte dlhý čas

Rakúsky tenista Dominik Thiem si nerobí žiadne ilúzie a tvrdí, že súťažná pauza ešte potrvá dlho.

Rakúsky tenista Dominic Thiem — Foto: TASR/AP

Viedeň 12. apríla (TASR) - Rakúsky tenista Dominik Thiem si nerobí žiadne ilúzie a tvrdí, že súťažná pauza ešte potrvá dlho. Pre pandémiu koronavírusu zrušili všetky turnaje WTA i ATP do 13. júla, v tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon.

Tretí hráč rebríčka ATP v rozhovore pre rakúsku televíziu ORF uviedol: „Kým sa opäť vrátime do našej tenisovej práce, potrvá to veľmi, veľmi dlho. Je to preto, lebo náš šport si vyžaduje cestovanie po celom svete. Hrá sa v mnohých krajinách, na mnohých turnajoch.“

Dvadsaťšesťročný tenista nabáda na disciplínu v dodržiavaní bezpečnostných nariadení. „Najdôležitejšie je, aby každý dodržiaval nariadenia, iba tak bude možné vyriešiť tento problém tak rýchlo, ako sa len bude dať. Dostať sa do tempa pre mňa nebude problém, bude na to stačiť pár dní. Fyzicky sa všetci tenisti udržiavame v kondícii, pôjde len o to dostať sa do herného tempa. Tenis má výhodu, že nie je kontaktný šport a dá sa hrať aj vonku. To je pozitívne,“ citovala ho agentúra APA.